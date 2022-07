Sehr breites Themenpaket

Oftersheim. Die Hardtwaldgemeinde kann nicht nur leidenschaftlich feiern, nein, sie kann auch eifrig diskutieren. Dies belegten am Dienstagabend die 22 Gemeinderatsmitglieder, die Bürgermeister Jens Geiß und die Verwaltungsspitze demokratisch hart, aber fair mit präzisen Fragen löcherten. Knapp zweieinhalb Stunden dauerte die letzte Ratssitzung vor den Sommerferien.

Das Themenpaket war dabei sehr breit. Angefangen vom Haushaltsbericht 2021 über den Zwischenbericht 2022, die Modalitäten der Bürgermeisterkandidatenvorstellung am Montag, 12. September (19 bis 22 Uhr), in der Roland-Seidel-Halle, Grundstücksbelangen, einer Höchstspannungsleitung, Integrationsmanagement, Jungbäumepflege, deren Bewässerung, moderne Feuerwehrkleidung, Verkehrs-, Umleitungs- und Baustellenproblemen bis hin zur behinderten- und seniorengerechten Infrastruktur reichte das Spektrum. „Unsere Liquidität ist auch 2022 gewährleistet“, durfte Kämmerin Sylvia Fassott-Schneider in ihrer sorgfältigen Zahlenanalyse positiv vermelden.

Fast alle Beschlussvorlagen gingen einstimmig durch (ausführlicher Bericht folgt). Akuter Handlungsbedarf besteht wegen des Verkehrschaos und der parallel laufenden Kanalsanierungsarbeiten im Gemarkungsbereich Oftersheim und Schwetzingen (Scheffel- und Beethovenstraße etwa). Hier gibt es jede Menge Ärger, hier muss Konkretes bis zur nächsten Ratssitzung am 27. September passieren. jog