Seidel: Sicherheit geht vor

Oftersheim. Die Gemeindeverwaltung Oftersheim hat die Seniorenweihnacht abgesagt. Sicherheit gehe vor, schreibt Bürgermeister Pascal Seidel in einer Mitteilung an die älteren Einwohner. „Die Corona-Pandemie ist schwächer geworden, aber sie ist noch nicht vorbei. Uns treibt die Sorge um, dass sich mehrere Hundert Senioren in der Roland-Seidel-Halle infizieren könnten. Diese Verantwortung können wir nicht übernehmen“, heißt es darin.

Seidel bedauere die Absage, denn „zum Advent gehören die vorweihnachtlichen Feiern wie Kerzen und Tannengrün zum Heiligen Abend. Auch in Oftersheim ist das so. Ich hätte unsere Senioren gern auf unserer großen Senioren-Weihnachtsfeier persönlich begrüßt. Aber leider wird es auch in diesem Jahr keine Senioren-Weihnachtsfeier geben können. Auf diese Feier haben unsere älteren Mitbürger bereits 2020 und 2021 verzichten müssen wegen der Corona-Pandemie“, schreibt der Oftersheimer Verwaltungschef und bittet um Verständnis für die Entscheidung.

Die Weihnachtsfeier soll nachgeholt werden. „Sobald es im Frühling wärmer wird, werden wir eine Ersatzfeier in Angriff nehmen“, betont Seidel. mgw