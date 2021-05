Seit 30 Jahren gibt es die Kernzeitbetreuung in Oftersheim

Oftersheim. Im Schuljahr 1991/92 ist in Oftersheim mit Beschluss des Gemeinderats vom Juni die Kernzeitbetreuung eingeführt worden – 30 Jahre ist das nun schon her. Oftersheim gehörte damit zu den ersten Kommunen in der Region, die dieses Angebot ermöglichten und damit der politischen Forderung nach mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf entsprochen haben. In Baden-Württemberg wurde erst mit Beginn des Schuljahres 2000/2001 die sogenannte „Verlässliche Grundschule“ eingeführt.

Zur Jahrtausendwende begann auch an der Oftersheimer Theodor-Heuss-Schule die Kernzeitbetreuung. Die Idee war, Kindern und ihren Eltern eine Betreuungszeit von 7.30 bis 9 Uhr und von 12 bis damals 13.10 Uhr zuzusichern, also von kurz vor Schulbeginn bis kurz nach Schulende. In diesen Zeiten konnten die Kinder dann unter Aufsicht malen, basteln oder spielen – und die Eltern konnten sich darauf verlassen, dass ihr Kind verlässlich vor Ort in der Schule betreut wird. Im Schuljahr 2003/04 wurde die Betreuungszeit dann auf mittags bis 13.30 Uhr ausgeweitet.

Start mit Ursula Schimmele

Die erste Kernzeitbetreuerin war Ursula Schimmele. Im September 1991 fing sie an, Kinder an der Friedrich-Ebert-Grundschule zu betreuen. Die gelernte Grundschullehrerin hatte sich auf den ausgeschriebenen Job beworben und war gleich eingestellt worden. „Ich arbeite und spiele gern mit Kindern. Damals passte außerdem die Arbeitszeit gut, weil meine eigenen Kinder selbst noch klein waren“, sagt Schimmele heute.

In den drei Jahren, die sie als Kernzeitbetreuerin arbeitete, war sie allein für etwa 15 Kinder zuständig. Alles war neu, es gab keine Vorgaben, also habe sie sich regelmäßig mit Kolleginnen aus den Nachbargemeinden, die auch eine Kernzeit eingeführt hatten, getroffen: „Wir haben Ideen gesammelt und uns ausgetauscht, das war hilfreich.“

Zunächst hatte sie ein festes Angebot für die Kinder entwickelt, aber dann festgestellt, dass die lieber spielen wollten, darauf habe sie sich dann eingestellt: „Wenn das Kind den ganzen Vormittag tun muss, was die Lehrerin sagt, dann möchte es danach selbst darüber entscheiden und das ist auch gut so.“

20 Jahre arbeitet jetzt Elisabeth Grimm schon im Team der Oftersheimer Kernzeitbetreuung an der Friedrich-Ebert-Schule. Als sie anfing, waren es 36 Kinder, die Betreuung wurde damals zu zweit ge-stemmt. Das hat sich geändert. Bis zum Beginn der Corona-Pandemie waren bis zu 160 Kinder angemeldet, die allerdings nicht alle gleichzeitig vor Ort waren. Es gab Spitzentage, da kamen an die 100 Kinder, sagt sie.

Deshalb sind aktuell auch mehr Betreuerinnen im Dienst, derzeit sind es sechs Personen. „Unser Auftrag ist, die Kinder sinnvoll zu beschäftigen, wir haben keinen Erziehungsauftrag. Aber uns ist es wichtig, ein gutes Miteinander vorzuleben“, sagt Grimm unsere Zeitung.

Spiele für drinnen und draußen hat das Team im Angebot. „Die Kinder haben immer mehr Bewegungsdrang, unsere Fahrzeuge sind gut ausgelastet“, stellt sie fest. Die Arbeit mit Kindern mache ihr immer noch viel Spaß. Beim Frühstück überlege ich mir schon Bastelanleitungen. 20 Minuten später setze ich sie um, das ist toll.“ zg

Info: Mehr Informationen zur Kernzeitbetreuung gibt’s auf der Webseite unter www.oftersheim.de/leben-und-wohnen/