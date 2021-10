Selbst kochen erwünscht

Kreis. Das Forum Ernährung im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis bietet im Rahmen der Landesinitiative „BeKi – Bewusste Kinderernährung“ für Eltern von Säuglingen ab fünf Monaten ein Online-Angebot zur Theorie sowie eine Veranstaltung vor Ort an. Bei dem kostenfreien Online-Seminar am Mittwoch, 3. November, von 10 bis 11.30 Uhr stellt die freiberufliche BeKi-Referentin Corinna Bauder aktuelle Empfehlungen zur Beikost sowie geeignete Lebensmittel fürs erste Lebensjahr vor.

Anmeldungen hierzu müssen bis Mittwoch, 27. Oktober, beim Forum Ernährung, Telefon 06221/5 22 41 45, oder per E-Mail an g.amaya@rhein-neckar-kreis.de erfolgen. Nach der Anmeldung erhalten Teilnehmer einen Link zur Einwahl über Cisco Webex. Die Teilnahme ist auch per Handy oder Tablet möglich.

Am Donnerstag, 18. November, führt Stephanie Henrich, freiberufliche BeKi-Referentin, von 14 bis 16 Uhr durch das Seminar „Babykost selbst gekocht“. Dieses findet im Forum Ernährung in der Außenstelle des Landratsamtes in Wiesloch (Adelsförsterpfad 7) statt. Neben der richtigen Kostzusammenstellung und den geeigneten Lebensmittelmengen lernen die Teilnehmer, wie die Babykost selbst hergestellt werden kann. Anmeldungen müssen bis Donnerstag, 11. November, beim Forum Ernährung, unter der oben genannten Telefonnummer oder Mail-Adresse erfolgen. zg