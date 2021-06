Seltener Gast

Oftersheim. Nicht nur wir Menschen haben sehnsüchtig auf wärmere Temperaturen gewartet. Auch dieses imposante Hirschkäfermännchen hat den beginnenden Sommer genutzt, um nach mehrjähriger Larvenzeit unter der Erde endlich zu schlüpfen. Das Licht der Welt erblickte es auf dem Friedhof, wo es von Friedhofsaufseher Roland Munk entdeckt und fotografiert wurde.

Denn dieses besondere Insekt ist nicht nur spektakulär anzusehen. Es ist auch selten und wird auf der roten Liste Deutschlands als stark gefährdet geführt. Hirschkäfer sind übrigens die größten europäischen Käfer – die Männchen dieser Spezies erreichen eine stolze Gesamtlänge von bis zu 8 Zentimeter. Was sie nicht daran hindert, an lauen Sommerabenden in der Dämmerung herumzufliegen.

Nur wenige Wochen

Wer so ein Prachtexemplar selber beobachten möchte, muss sich allerdings beeilen. Die meiste Zeit ihres Lebens verbringen diese Käfer nämlich unter der Erde – ihre Lebensspanne nach dem Schlüpfen beträgt in der Regel nur wenige Wochen. zg