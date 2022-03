Seniorenbüro trifft sich wieder

Oftersheim. Das Seniorenbüro startet den Seniorentreff erstmals gemeinsam mit dem TSV Oftersheim. Interessierte sind nach dieser Pause zu Kaffee und Kuchen in die Cafeteria des Siegwald-Kehder-Hauses eingeladen. Zunächst möchten sie den Seniorentreff wöchentlich, jeden Montag von 15 bis 17.30 Uhr anbieten. Der erste Seniorentreff findet am Montag, 4. April, um 15 Uhr in der Cafeteria des Siegwald-Kehder-Hauses statt.

Um besser planen zu können, sollen sich die Teilnehmer bei Ute Walter vom Seniorenbüro unter der Telefonnummer 06202/5 971 14 bis spätestens Dienstag, 29. März, anmelden. zg

