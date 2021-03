Schon zum fünften Mal lud das Orga-Team um Holger und Tanja Pudack am Samstag zur privaten Müllsammelaktion. Zusammen mit Patrick Alberti, Silke Mergenthaler, Bernd Hertlein und Patrick Schönenberg konnten sie über 40 Freiwillige begrüßen, die bewaffnet mit Zange und Müllbeutel auf die „Pirsch“ gingen und neben ganz normalem Müll auch allerlei Kurioses an den Straßen und am Waldrand fanden.

...