SG Oftersheim belohnt treue Mitglieder

Oftersheim. Die abgebrochene Fußballsaison ging als eine der außergewöhnlichsten und turbulentesten in die Geschichte ein. Die Vereine waren gezwungen, neben dem Spiel- und Trainingsbetrieb auch sämtliche Veranstaltungen und soziale Begegnungen auf ein Mindestmaß herunterzufahren. „Trotz all der Unwegsamkeit habt ihr der SGO Treue und Loyalität bewiesen, wofür wir als Vorstand uns bedanken möchten“, heißt es in einem Schreiben, das die Vorstandschaft der SG Oftersheim nun an alle Mitglieder herausgeschickt hat.

Da auch die traditionsreiche und stets als Höhepunkt im Vereinskalender angesetzte Jugendweihnachtsfeier den Verfügungen zum Opfer gefallen war, reichen die Verantwortlichen der SGO nun die Geschenke an die Nachwuchsfußballer nach. Rund 525 Kappen mit Vereinswappen haben die SGO-Verantwortlichen bestellt, je nach Alter in unterschiedlichen Farben und Größen. „Das ist ein Dankeschön für die Treue unserer Jugendspielerinnen und -spieler. Gerade in diesen Zeiten ist es ein Zeichen unserer Wertschätzung“, erklärt Jugendleiter Dimi Chrisafis.

„Gleichzeitig möchte ich ein Lob aussprechen an die Vorstandschaft, die das ermöglicht hat.“ Mit dem nun allmählich gestarteten Trainingsbetrieb bei der SGO hat auch die Verteilung der Mützen begonnen. Unmittelbar nach der Freigabe durch das Ordnungsamt sind die ersten Jugendmannschaften wieder auf dem Platz. „Wir hatten einen Probelauf auf freiwilliger Basis, nach Pfingsten werden vermutlich alle Jugendklassen einsteigen“, freut sich Chrisafis. Das Hygienekonzept, das in der Schublade gelegen hat, konnte aufgefrischt und umgesetzt werden. „Zudem muss man betonen, dass der Austausch mit dem Ordnungsamt hervorzuheben ist. Das klappt super“, lobt Chrisafis.

