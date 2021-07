Sicherheit bei Abrissarbeit

Oftersheim/Schwetzingen. Die Stadtwerke Schwetzingen werden am Dienstag, 13. Juli, zwischen 8 und 16 Uhr die Fernwärmeversorgung in großen Teilen von Schwetzingen und Oftersheim vorübergehend ab stellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Grund dafür ist der Abriss von zwei Kellergebäuden in der Marstallstraße und die damit verbundene Entkopplung vom Fernwärmenetz

Betroffen sind die kompletten Wohngebiete Schälzig und Oftersheim Nord-West, die Carl-Theodor-Straße über den Schlossplatz bis zum Johann-Peter-Hebel-Haus in der Hildastraße, die Marstall- und die Bismarckstraße, die Bahnhofsanlage sowie die Markgrafenstraße bis zur Hans-Kahrmann-Straße. Das teilen die Stadtwerke Schwetzingen mit.

Werben um Verständnis

„Für die Stadtwerke als verantwortlichem Versorger bedeutet der Abriss der beiden Häuser, im Sinne der Sicherheit der direkten Anwohner und letztendlich auch im Sinne aller Fernwärmehaushalte größtmögliche Vorsicht walten zu lassen, bis der Abriss erfolgt ist. Bei Arbeiten dieser Art ist eine Baggerschaufel bekanntlich schnell mal einen halben Meter verrutscht und dann wäre der Schaden groß. Ein solches Szenario wollen wir vermeiden. Deshalb werden wir die Versorgungsgebiete vorübergehend sicherheitshalber vom Netz nehmen und bitten alle betroffenen Haushalte um Verständnis“, informiert der Leiter des Technischen Stadtwerke-Teams, Olaf Türke, gegenüber unserer Zeitung.

Die Unterbrechung werde selbstverständlich nur so lange dauern, bis die entsprechenden Arbeiten erledigt sind und es sei davon auszugehen, dass die beauftragten Baufirmen in Kenntnis der Sachlage um eine zügige Abwicklung bemüht sein werden, um die Versorgung schnellstmöglich wieder zu gewährleisten, heißt es zur Dauer der Beeinträchtigung bei der Fernwärmeversorgung in der entsprechenden Pressemitteilung der Stadtwerke. zg

Info: Weitere Fragen beantwortet das technische Team der Stadtwerke Schwetzingen, Telefon 06202/6 05 07 20.