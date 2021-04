Sicht auf den Wald beschreiben

Oftersheim. Insbesondere in dicht besiedelten Gebieten ist der Wald für viele Menschen ein wichtiger Ort für die Freizeit- und Erholungsnutzung. Der Forst BW möchte daher mehr über die Ansprüche der Bevölkerung an den Wald im städtischen Verdichtungsraum erfahren, um sie in das Management des Staatswaldes einfließen zu lassen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) entwickelte hierfür eine Online-Umfrage mit Kartierungsfunktion, in der Waldbesucher Angaben zu ihrem Freizeitverhalten im Wald machen können. Diese Umfrage führen wir aktuell (bis Mitte Juli 2021) im Forstbezirk Hardtwald durch, in dem auch Oftersheim liegt.

„Wir möchten von den Teilnehmern erfahren, welche Wege sie nutzen, welche Orte sie mögen und was sie im Wald gerne machen. Und auch die von Ihnen wahrgenommenen negativen Aspekte interessieren uns. Die Antworten können online in eine Karte eingezeichnet werden“, heißt es in dem Aufruf.

Der Forst BW versuche auf verschiedenen Wegen auf die Möglichkeit der Beteiligung aufmerksam zu machen, denn jeder nimmt die Natur und den Wald anders wahr. Die Bilder und Erwartungen, die man vom Wald im Kopf hat, seien sehr persönlich und deshalb ist jede einzelne Teilnahme wichtig.

Daher werden die Bürger gebeten, an der Online-Umfrage teilzunehmen und ihre Sicht auf den Wald darzustellen, sodass ihre Wünsche zukünftig in den Planungen besser berücksichtigt werden können. Je mehr Bürger aus Oftersheim von dieser Möglichkeit erfahren, umso besser sei das, heißt es abschließend in der Pressemeldung. zg

Info: Hier geht es zur Umfrage: http://hardtwald.meinewaldzeit.de

