Oftersheim. Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend Gregor Imo und Susanne Barisch als Oftersheimer Vertreter in den gemeinsamen Gutachterausschusses Bezirk Schwetzingen gewählt. Sie werden diesem Gremium nun vorgeschlagen und müssen noch bestätigt werden.

Gregor Imo ist Diplom-Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten sowie Sachverständiger für Immobilienbewertung. Er habe seine Mitarbeit, erklärte Bürgermeister Jens Geiß, bereits 2016 dem Gutachterausschuss der Gemeinde angeboten, nun sei man auf ihn zurückgekommen. Susanne Barisch ist stellvertretende Bauamtsleiterin und steht seit 2004 der Geschäftsstelle des Oftersheimer Gutachterausschusses vor, der mit dem Beitritt zum gemeinsamen Gremium der Städte und Gemeinden Schwetzingen, Brühl, Ketsch, Plankstadt, Eppelheim, Hockenheim, Altlußheim, Neulußheim, Reilingen und Oftersheim aufgelöst wird.

Zentrale Anlaufstelle

Die zukünftige Geschäftsstelle hat ihren Sitz in Schwetzingen und wird zentrale Anlaufstelle für den Grundstücksverkehr in den Mitgliedsgemeinden sein. Bisher war jede der zehn beteiligten Kommunen für sich selbst zuständig.

Der neue Gutachterausschuss setzt sich aus Vertretern aller beteiligten Städte und Gemeinden sowie zwei ehrenamtlichen Gutachtern des zuständigen Finanzamtes zusammen. Die Mitglieder, so ist es gewünscht, sollen sachkundig und erfahren sein in der Ermittlung von Grundstückswerten und sonstigen Wertermittlungen. Es gibt keine Auflistung, durch welche Berufe diese Sachkunde nachgewiesen werden kann, aufgrund von Erfahrungswerten bereits länger bestehender Gutachterausschüsse jedoch Empfehlungen, denen die Verwaltung bei ihren Vorschlägen gefolgt ist.

Keine Anfrage?

Werner Kerschgens (SPD) wollte wissen, ob es aus dem Gemeinderat kein geeignetes Mitglied gegeben habe, das im neuen Ausschuss tätig sein könne. Ortsbaumeister Ernst Meißner entgegnete, dass niemand auf die Bauverwaltung zugekommen sei, als die Anfrage gestellt wurde. Sowohl Kerschgens als auch Herbert Gieser (CDU), beide im bisherigen Ausschuss langjährige Mitglieder, waren über diese Aussage erstaunt. Man habe sie überhaupt nicht gefragt.

Bürgermeister Jens Geiß betonte, dass keine aktive Ansprache erfolgt sei, wies aber – ebenso wie Meißner – auf das umfangreiche Fachwissen hin, das im gemeinsamen Gutachterausschuss gefordert sei.

Diese Auffassung teilt Roland Seidel (Freie Wähler), der ebenfalls dem Oftersheimer Ausschuss angehört hat: „Ich bin auch nicht direkt gefragt worden. Aber als ich das Anforderungsprofil in der Ausschreibung gelesen habe, musste ich feststellen, dass ich diese Voraussetzungen nicht erfüllen kann.“