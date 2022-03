Sie kündigen den Frühling an

Hallo Kinder! Draußen grünt und blüht es endlich wieder. Und das duftet so herrlich. Besonders hübsch finde ich ja die rosafarbenen Blätter der Kirschblüte, die man derzeit bestaunen kann. Wusstet ihr eigentlich, dass die Kirschblüte in Japan eines der wichtigsten Symbole ist? Sie steht für Schönheit, aber auch Vergänglichkeit. Vor allem aber ist sie ein Zeichen für den Anfang des Frühlings. An einem einzigen Kirschbaum blühen übrigens bis zu einer Million rosa oder weißer Blüten ganz dicht beieinander. Und diese Blütenblätter können sogar zu Tee gekocht werden. Weil die Kirschblütenzeit – vor allem in Japan – eine beliebte Zeit zum Heiraten ist, gilt das Trinken dieses besonderen Tees als traditioneller Hochzeitsbrauch. Das Getränk soll dem Brautpaar Glück und Segen schenken. Die Kirschblüte kann aber nicht nur mit heißem Wasser aufgegossen werden. Die Japaner essen Kekse, Reiskuchen, Reisbällchen und sogar belegte Brötchen mit den rosafarbenen Blüten. Von Mitte März bis Anfang Mai feiern sie außerdem das Kirschblütenfest, das sogenannte Hanami. Unter den Kirschblüten der Stadt versammeln sich die Menschen mit Bier und einer Decke. In manchen Parks werden dafür die Bäume mit Licht angestrahlt. Klingt spannend, oder?

