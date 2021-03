Oftersheim. Vikarin Sophia Leppert geht – Elise Ebinger kommt (wir berichteten). Zwar nur im Monat März, aber in den rund fünf Wochen wird die Theologiestudentin das Team der evangelischen Kirchengemeinde bei seinen Aufgaben unterstützen. „Sie wird zum steten Schatten von Pfarrerin Sybille Rolf und mir, aus dem sie auch vermutlich einige Male treten und auch selbstständig Dinge übernehmen wird“, umriss Pfarrer Tobias Habicht ihre Rolle in Oftersheim.

Elise Ebinger ist eine fröhliche und aufgeschlossene junge Frau, wie auf diesem Archivbild zu sehen ist, das sie in einem Café zeigt. © Ebinger

Aufgewachsen ist die 22-jährige angehende Pfarrerin in Heidelberg. Durch ihr Elternhaus, aber auch durch ihre Schulzeit ist sie eng mit der evangelischen Kirchengemeinde verbunden, sodass in ihr schon früh der Wunsch aufkam, evangelische Theologie zu studieren. Ihr Interesse gilt neben Literatur und den alten Sprachen vor allem auch der Musik. Seit sie zehn Jahre alt ist, spielt sie Bratsche, zwischendurch auch Klavier und war immer begeistert im Kirchenchor aktiv. Da ein Theologiestudium ein Gemeindepraktikum einschließt, hat sich Elise Ebinger in Oftersheim auf die Stelle beworben.

Frau Ebinger, wie sind Sie auf die Stelle aufmerksam geworden?

Elise Ebinger: Ich habe persönlich angefragt. In meinem Studium muss ich ein Gemeindepraktikum absolvieren und ich wollte gerne in die Gegend zurück. Pfarrer Tobias Habicht kenne ich schon aus der Kindheit, außerdem finde ich den Gemeindeauftritt sehr schön, auch sonst habe ich ein sehr gutes Gefühl und freue mich auf meine Aufgaben hier.

Was werden Ihre Aufgaben sein?

Ebinger: Beim Gemeindepraktikum geht es darum, einen Einblick in die praktische Gemeindearbeit zu gewinnen, den beruflichen Alltag einer Pfarrerin beziehungsweise eines Pfarrers kennenzulernen. Zunächst werde ich Sibylle Rolf und Tobias Habicht bei ihren verschiedenen Tätigkeitsfeldern begleiten und auf diese Weise die realen Situationen des Gemeindelebens wahrnehmen. Ich werde, wo es nötig ist, mithelfen, mich mit allem vertraut machen, bis ich später dann einiges selbstständig übernehmen kann.

Was erhoffen Sie sich persönlich von diesem Praktikum?

Ebinger: Wegen der Corona-Pandemie ist manches schwierig, es finden immer noch keine Präsenzgottesdienste statt. Doch werde ich mit Sicherheit wertvolle Erfahrungen sammeln, die mir in meinem zukünftigen Beruf zugutekommen. Ich hoffe, dass ich lernen werde, mit schwierigen Situationen umzugehen wie im Falle einer Beerdigung, wie man mit den Menschen ins Gespräch kommt oder mit den verschiedensten Herausforderungen des Gemeindepfarramts fertig wird.

Wie kam es, dass Sie sich für ein Studium der Theologie entschieden haben?

Ebinger: Nach dem Umzug meiner Familie in das katholisch dominierte Paderborn engagierte ich mich in der dortigen evangelischen Gemeinde als Teamerin und in einer Jugendgruppe, die Andachten vorbereitete. Da ich mich auch sehr für Sprachen, für Literatur interessiere, entschied ich mich zunächst für eine Ausbildung zur Buchhändlerin in Tübingen. Schnell merkte ich, dass ich doch lieber evangelische Theologie studieren möchte. Nach dem Studienanfang hatte ich aber Zweifel, denn ich war genauso von wissenschaftlicher Arbeit fasziniert. Letztendlich blieb es bei meinem ursprünglichen Entschluss. Zurzeit studiere ich evangelische Theologie in Marburg.

Warum haben Sie Marburg ausgewählt?

Ebinger: Meine Mutter stammt aus der Nähe und weitere Verwandte, unter anderem meine Schwester, leben dort. Und ich wollte Marburg kennenlernen. Weil ich mein Examen in Heidelberg machen werde, wusste ich, dass ich hierher zurückkomme. Freude habe ich zudem am Italienischen. In diesem Sommer gehe ich für ein Studienjahr nach Rom, das freut mich ganz besonders. Aber auch, dass ich hier mein Gemeindepraktikum absolvieren kann. Schon während meiner Jugendjahre in Paderborn wolle ich wieder zurück nach Baden.