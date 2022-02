Sie sind aber mal apart

Hallo Kinder! Meine Güte, sehe ich gut aus! Ich mache mir vorsichtshalber schon mal ein Kompliment, falls ich keines bekomme – am heutigen Welttag der Komplimente. Was ist das überhaupt? Ein Kompliment ist eine „lobende, schmeichelhafte Äußerung, die jemand an eine Person richtet, um ihr etwas Angenehmes, Erfreuliches zu sagen“. Das klingt noch nicht so spektakulär wie verschiedene Originale – fragt mal eure Eltern, was sie sich für Komplimente gemacht haben, als sie frisch verliebt waren. Wobei: Sie machen sich bestimmt immer noch die tollsten Komplimente. Laut Onlineportal Statista antworten Frauen (18 bis 69 Jahre alt) auf die Frage, „Was ist das schönste Kompliment, das Ihnen ein Mann, den Sie kaum kennen, machen kann“, „dass ich eine tolle Ausstrahlung habe“. 70 Prozent sagten das (Dezember 2017, bis zu drei Nennungen) – gefolgt von „dass ich ein umwerfendes Lächeln habe“ (32 Prozent). Was ist euer tollstes Kompliment? Meines ist: „Sie sind ja eine ganz aparte Person, lieber Leser.“

