Sieben Halsbandsittiche in Oftersheim gesichtet

Oftersheim. Ein Trupp von sieben Halsbandsittichen hat sich unlängst auch nach Oftersheim verirrt: Dies teilte uns Dr. Rolf Henn mit, der mit seiner Familie in einer kleinen Seitenstraße am Hardtwaldring wohnt.

Ein Halsbandsittich in Oftersheim. © Privat

Die kleine „Bande“ der hübschen Kerlchen war schon ein, zwei Mal vorbeigeflogen, ehe sie sich zunächst am Kirschbaum und sodann zum Mittagessen über den reifen Samen der Sonnenblumen hermachte. Die Vögel blieben fünf Minuten, dann wurden sie wohl von einem Vogel verjagt und flogen lärmend davon. „So hübsch wir sie alle finden“, schreibt Rolf Henn der SZ, „so wenig hätten wir sie gerne als Nachbarn. Denn sie ,reden‘ halt sehr viel und laut.“

Ausschlafen ist nicht möglich

Die Urgeneration von Halsbandsittichen muss irgendwann einmal ausgebrochen sein. Sie sind in der Regel 37 bis 43 Zentimeter groß und haben bis zu 23 Zentimeter lange Schwanzfedern. Rolf Henn kennt die Papageienart mit dem charakteristischen „Halsband“ aus längeren Aufenthalten in Mexiko. „Ausschlafen ist mit solchen geschwätzigen Frühaufstehern nicht möglich“, so Henn humorvoll.