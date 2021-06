Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt bei 20,4

Oftersheim/Region. Im Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung sind - Stand Mittwoch, 9. Juni - noch 55 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Kommunen Hockenheim (18) und Oftersheim (neun) sowie Schwetzingen (acht) haben die Höchstwerte. Reilingen hat gar keinen Fall mehr, in Ketsch ist derzeit nur eine Person infiziert, in Altlußheim sind es zwei.

Insgesamt gibt es seit dem Ausbruch der Pandemie im Rhein-Neckar-Kreis 22 328 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 20,4. Sie ist im Vergleich zum Vortag um 0,9 gesunken. 20 Menschen haben sich neu infiziert, das sind genauso viele wie am Tag zuvor. Somit gibt es im Rhein-Neckar-Kreis aktuell 205 aktive Fälle - einen mehr als am Vortag. 21 701 Personen gelten als wieder genesen. Seit Beginn der Pandemie sind leider 422 Infizierte im Kreis verstorben. Die Sieben-Tage-Inzident in Heidelberg liegt bei 13, das bedeutet ein Plus von 3,1 im Vergleich zum Dienstag.

In der Schwetzinger GRN-Klinik sind - ebenfalls Stand Mittwoch, 9. Juni - ein Infizierter und eine Kontaktperson auf der Isolierstation. Auf der Intensivstation befindet sich derzeit ein bestätigter Fall, die Person muss nicht beamtet werden.