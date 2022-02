Simulation soll Wissen vermitteln

Region/Oftersheim. Noch bis 3. Juni können Schüler mit der Online-Handwerkssimulation „Meisterpower“ mit anderen Schulen in Wettstreit treten und dabei Sachpreise im Wert von 7000 Euro gewinnen.

Mit „Meisterpower“ stellen sieben Handwerkskammern in Baden-Württemberg eine kostenlose Lernsoftware zur Verfügung, die Wissensinhalte spielerisch vermittelt. Auch bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald kann das Unterrichtsangebot beantragt werden. „Meisterpower“ simuliert ein Rollenspiel, in dem Schüler Betriebsabläufe kennenlernen, in die Rolle des Unternehmers schlüpfen und virtuell einen Handwerksbetrieb leiten. Dabei treffen sie unternehmerische Entscheidungen, indem sie Baustellen bestücken, Ressourcen zielgerichtet einsetzen und die Finanzen im Blick behalten.

Zehn Szenarien spielbar

Die Lernsoftware umfasst zehn Szenarien mit klar definierten Aufgabenstellungen, Hilfestellung und Feedback. Mit einer Spieldauer pro Szenario von 30 bis 45 Minuten plus Vor- und Nachbereitung lässt sich das Spiel gut in den Unterricht integrieren. Unterrichtsmaterialien unterstützen den Lernerfolg.

Der landesweite Wettbewerb findet zum vierten Mal statt und richtet sich an die Jahrgangsstufen sieben bis elf. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.meister-power.de