Oftersheim. Der Oftersheimer tagt heute um 18 Uhr in der Kurpfalzhalle. Auf der Tagesordnung steht an erster Stelle die Änderung der Hauptsatzung und die Neufassung der Geschäftsordnung für dieses Gremium. Dabei geht es um die Möglichkeit, dass der Bürgermeister Sitzungen des Gemeinderats ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum in Form von Videokonferenzen einberufen kann.

