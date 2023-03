So gelingt die Energiewende

Oftersheim. „Die persönliche Energiewende und wie man damit richtig viel Energiekosten einsparen kann“, ist der Titel eines Vortrages des Oftersheimer Klimaschutzmanagers Martin Hirning. Die Informationen sind am Mittwoch, 5. April, ab 19 Uhr im Bürgersaal, Eichendorffstraße 2, zu hören. Während der Veranstaltung zeigt der Experte auf, wie jeder einzelne Bürger die Selbstversorgung seines Haushaltes mit erneuerbaren kostenlosen Energien für Wärme, Mobilität und Strom gestalten und Energiekosten einsparen kann.

Hirning spricht aus eigener Erfahrung. Nach seiner persönlichen Energiewende hat er pro Jahr Kosten in Höhe von nur 100 Euro für Wärme, Mobilität und Strom. Bei der Veranstaltung erfahren Interessierte leicht verständlich mehr über Investitionskosten, laufende Energiekosten und wann sich mögliche Investitionen amortisiert haben. Die Veranstaltung wird an weiteren Terminen jeweils um 19 Uhr im Bürgersaal angeboten: am Mittwoch, 12. April, eine Woche später am Mittwoch, 19. April, am Mittwoch, 3. Mai, und nochmals am Donnerstag, 11. Mai.

Die Vorträge beleuchten Möglichkeiten zur Wärmeversorgung frei von Kohlendioxidemission, individuelle Mobilität ohne Verbrennungsmotor und Deckung des Strombedarfs im eigenen Haushalt durch Photovoltaik. zg