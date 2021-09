So läuft die Bundestagswahl in Oftersheim

Oftersheim. Die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag findet am Sonntag, 26. September, statt. Rund 60,4 Millionen Wähler sind zum Gang an die Wahlurne aufgerufen, davon alleine in Oftersheim 8814.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wegen der Corona-Pandemie müssen viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, „denn auch wenn es mehr Briefwähler gibt, muss es auch eine Präsenzwahl geben“, ruft Bürgermeister Jens Geiß auf. Von 8 bis 18 Uhr können Wähler noch vor Ort ihre Stimme abgeben. Der Ablauf der Wahl in den Wahllokalen werde nach Auskunft des Verwaltungschefs allerdings beeinträchtigt sein. „Wir müssen viele hygienische Vorsichtsmaßnahmen treffen und die Wählerströme entsprechend lenken, um potenzielle Kontaktrisiken soweit zu minimieren und weitere Ansteckungen zu verhindern.“

Vorab informieren

Für den Zugang ins Wahllokal benötigen die Wähler jedoch keinen Impfnachweis oder Test. Bestehen bleiben Abstands- und Maskenpflicht. Da die Wahllokale zum Teil in größere Räumlichkeiten verlegt werden mussten, bittet die Verwaltung darum, in den Wahlunterlagen zu überprüfen, in welchem Lokal die Stimme abgegeben werden kann.

Bei einem kurzfristigen Krankheitsfall haben die Wahlberechtigten die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen noch am Wahltag von 8 bis 15 Uhr zu erhalten. Bis 18 Uhr müssen diese im Briefkasten am Rathaus eingeworfen worden sein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Live-Stimmauszählung am 26. September online auf www.oftersheim.de