So läuft die Vorbereitung für die Hobbykünstler-Ausstellung in Oftersheim

Oftersheim. Das Feuer im Schwedenofen in der Museumswerkstatt des Heimat- und Kulturkreises Oftersheim (HuKO) knistert und füllt den Raum mit einer wohligen Wärme, die das ohnehin urig-rustikale Ambiente hier perfekt abrundet. Doch noch ist nicht der gemütliche Teil des Tages angebrochen – noch wird getüftelt, gewerkelt und gepfriemelt. Schließlich steht die „Ofdascha Kerwe“ vor der Tür. Und was wäre die Kerwe ohne die bekannten Kränze und Dekorationen?

„Wie jedes Jahr basteln wir die Deko für die Hobbykünstler-Ausstellung“, erzählt Yvonne Wierer. Sie ist die Leiterin des HuKO-Arbeitskreises „Volkskunde und Brauchtum“, der 17 aktive Frauen zählt. An diesem Nachmittag haben sich zwölf von ihnen in der Mannheimer Straße eingefunden, alle hochkonzertiert und im Bastelfieber.

Es flutscht wie am Fließband

„Wo ist denn der Kastanienbohrer geblieben?“ „Kann mir mal wer den weißen Stift geben?“ Mit reichlich Kreativität und viel Liebe zum Detail produzieren die Damen hübsche Kastanienmännchen wie am Fließband. Runde Holzsockel bilden die Füße, bunte Laubblätter die Körper. Helles Grün, tiefes Rot, blasses Braun – der Herbst hat eine prächtige Farbpalette zu bieten. Den Abschluss machen Kastanien als Köpfe: Punkt, Punkt, Komma, Strich und fertig ist das Kastaniengesicht. Na ja, fast. Es fehlt noch das passende Hütchen aus einer halben Schale.

„Die Materialien haben wir alle selbst gesammelt und mitgebracht“, sagt Wierer. „Am Samstag kommen dann auf jeden Tisch ein Männchen und ringsherum ein paar Igelchen.“

Während die Deko-Maschinerie noch am Laufen ist, sind die Kerwekränze schon fertig. Verziert mit farbenfrohen Kreppbändern liegen die Sträuße im Hof bereit, um am Samstag mit den „Kerweborscht“ und der „Schlumpelpuppe“ die Reise durch den Ort anzutreten. Während der „Tour der Leiden“ werden die Gebinde dann in Oftersheimer Gastwirtschaften getragen, wo sie über die Kerwetage zur Schau stehen.

„Es macht einfach immer viel Spaß in der Gruppe und wir stellen tolle Sachen her“, berichtet Yvonne Jung. Sie ist passend zu ihrem Nachnamen mit 38 Jahren das Nesthäkchen und seit mehr als zehn Jahren im HuKO aktiv. Der Altersunterschied zum ältesten Mitglied beträgt fast 50 Jahre. „Auch das finde ich hier super, dass verschiedene Generationen zusammengeführt werden.“

Gemeinsam wird angepackt

Einmal im Monat trifft sich der Arbeitskreis, um gemeinsam etwas zu unternehmen. Dann stehen Ausflüge ins Museum, ins Theater und zu anderen interessanten Orten an. Und zu Anlässen wie Ostern, dem Weihnachtsmarkt oder eben der Kerwe wird gemeinsam angepackt.

„Hier gibt es auch immer wieder gute Anregungen“, freut sich Ute Knab. Sie ist schon seit kurz nach der Gründung des Vereins Mitte der 1980er Jahre dabei und hebt die tolle Gemeinschaft hervor: „Man ist immer in guter Gesellschaft und bekommt ein bisschen Abwechslung.“

Nach den Kränzen und der Deko ist übrigens vor dem Kochen und Backen. Denn auch die leckere Kürbissuppe, die beim Hobbykünstler-Markt am Wochenende den Besuchern kredenzt wird, stammt natürlich von den „Volkskunde und Brauchtum“-Damen – selbst gemacht, versteht sich. Zum Abschluss des Basteltages gibt es traditionell Kaffee und Kuchen. „Den habe ich gebacken. Apfel-Streusel“, verkündet Charlotte D’Auria stolz.