So sah Oftersheim 1930 aus

Oftersheim. Unser Mitarbeiter Gerhard Rieger ist wieder in sein Schatzkistchen eingetaucht und hat diese fünfgeteilte Ansichtskarte von der Hardtgemeinde zutage gebracht.

Der Poststempel auf der Rückseite, erzählt Rieger, trägt das Datum vom 7. Juni 1930, die Karte ist also dieser Tage vor 91 Jahren auf die Reise gegangen. Zu sehen ist die evangelische Kirche – damals noch mit dem charakteristischen Zwiebeltürmchen, das katholische Gotteshaus St. Kilian, das sogenannte Neue Schulhaus, das heute den Namen Friedrich-Ebert-Schule trägt und das Rathaus mit dem pittoresken Turm sowie die Mannheimer Straße, in jenen Jahren noch ohne Autos, ohne Parkdruck und mit einer Menge Platz für Kinder zum Spielen. Und schließlich erblickt der Betrachter auch eine Totalansicht von Oftersheim.

Das Rathaus, wie man es gegenwärtig kennt, wurde erst in den Jahren 1964/65 errichtet und ist ein – nach damaligen Vorstellungen – moderner Zweckbau. Durch diese Neugestaltung der Gesamtanlage wurde das Rathaus als Ortsmittelpunkt herausgestellt. Es wurde am 4. Juni 1965 bezogen und am 23. Juli 1965 eingeweiht. Die Baukosten betrugen 1,270 Millionen D-Mark, sie wurden ohne Schuldenaufnahme aufgebracht.

Die evangelische Kirche, wie sie auf der Postkarte zu sehen ist, stammt aus den Jahren 1746/47. Der vorherige Bau wurde wegen Baufälligkeit abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. Gleiches erlebte das Gebäude in den Jahren 1956/57: Wiederum wurde es abgebrochen und es erfolgte ein Neubau, wie er bis heute – abgesehen von Renovierungen – erhalten ist. rie/az

