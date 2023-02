So war der Oftersheimer Faschingsgottesdienst

Oftersheim. Pfarrer Dr. Simon Layer tauschte den Talar gegen eine Arztkleidung und stellte den Gottesdienst im Gemeindesaal der evangelischen Gemeinde zu Fasching auf den Kopf. Mit den Worten: „Liebe Gemeinde, heute zu Fasching drehen wir die Bestandteile des Gottesdienstes um. Wir starten also mit den Abkündigungen und dem Schlusssegen“, eröffnete Layer den Gottesdienst. Etwa die Hälfte der Besucher waren seinem Aufruf aus der Schwetzinger Zeitung vom Samstag gefolgt und hatten sich verkleidet.

Paul Hafner, der kostümiert im Talar den Gottesdienst musikalisch am Klavier begleitete, war besonders gefordert. So wurden die Musikstücke in abgewandelter Tonart gespielt. Pfarrer Layer meinte hierzu: „Die, die keine Noten können, haben diesmal Glück.“

Eine illustre Abordnung der Gallier erscheint zum Faschingsgottesdienst im großen Gemeindesaal: Ulrich Fellenberg (v. l.) Andrea Sturm, Simone Fackel, Britta Fellenberg, Melanie Hillengass, Isabelle Boos und Oliver Boos. © Lackner

Dann stellte Simon Layer die provokante Frage an die Gemeinde: „Darf ich feiern an Tagen, an denen in Ländern Krieg herrscht und an anderer Stelle ein Erdbeben so viel Leid über die Einwohner gebracht hat?“

Visionen über den Untergang im Oftersheimer Faschingsgottesdienst

In den Fürbitten wurde darauf mit folgenden Worten geantwortet: Gott, dürfen wir lachen, wenn andere weinen? Dürfen wir feiern, wenn andere verzweifeln? Dürfen wir das Leben genießen, während andere ihres verlieren? Wir dürfen es, aber wir dürfen nicht so tun, als gäbe es sie nicht. Die Kriege und ihre Opfer; die Naturkatastrophen und die darunter leiden; die Verfolgungen, egal, ob politisch, wirtschaftlich, religiös und die, die vor ihnen fliehen. Sei bei ihnen und steh ihnen bei.

In seiner Predigt eröffnete Pfarrer Layer der Gemeinde, dass Gott die Feste nicht möchte. Gott klagt durch Amos Israel sogar massiv an. „Am Anfang des Prophetendaseins hat Amos Visionen über den Untergang Israels und kann Gott umstimmen, aber nicht ewig, denn was Israel alles verbockt hat, geht auf keine Kuhhaut“, so Layer wortwörtlich. „Wir haben zum Glück noch keine so eindeutige Vernichtungsbotschaft durch Gott angesagt bekommen. Obwohl ich finde, wir treiben es deutlich bunter als die Israelis damals, aber vielleicht ist Gott auch leidensfähiger geworden“, mutmaßte Layer „etwas Neues erleben Sie heute trotzdem. Schon allein, weil wir am Höhepunkt der närrischen Zeit stehen. Wenn Fasnacht, Fasching oder Karneval ist, steht alles Kopf. Bauern sind Prinzen, Männer sind Frauen – und umgekehrt – und Politiker plötzlich ganz arm dran. Im Gottesdienst steht heute auch alles auf dem Kopf.“

Herausforderung pur: Pianist Paul Hafner – im Talar „kostümiert“ – spielt die Musikstücke in völlig anderer Tonlage. © Ralf Lackner

Mit kritischen Betrachtungen, was heute alles noch „statthaft“ ist, wie zum Beispiel die Verkleidung als Indianer oder wenn ein Kind einen Mohrenkopf haben möchte, hatte Simon Layer bedenkenswerte Passagen in den Faschingsgottesdienst eingebaut.

Oftersheimer Pfarrer: Outfit kann hinderlich sein

Im weiteren Teil der Predigt ging er auf Kleidung beziehungsweise Verkleidung ein. So wie er für diesen Gottesdienst den Talar gegen Arztkleidung getauscht habe, werde er deshalb trotzdem nicht zum Mediziner. Aber manches Outfit könne auch hinderlich sein, es trenne sogar. Wie er durch den Talar als Pfarrer, als „Experte“ markiert sei, so sei er dadurch nicht mehr auf Augenhöhe mit den anderen Gemeindegliedern zu betrachten.

Mit den Worten, die Gott zu Samuel sagte: „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an“, machte Simon Layer jedoch deutlich: Kleider machen keine Leute, zumindest nicht im christlichen Sinne.

In seiner anspruchsvollen Predigt gab Pfarrer Layer den Gottesdienstbesuchern reichlich Gedankenmaterial mit auf den Weg, um für sich selbst zu entscheiden, wie fröhlich oder verkleidet man in einer solchen Zeit sein dürfe.

Am Ende des Gottesdienstes spielte Paul Hafner auf dem Klavier quasi zum Ausklang eine moderate Version des Narrhallamarsches, um auch dies konsequenterweise umgedreht zu haben.