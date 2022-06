So wird das Sommerferienprogramm im JUZ Oftersheim

Oftersheim. Sehr schöne Aussichten, prima Beteiligungsmöglichkeiten: Auch 2022 darf in Oftersheim das Sommerferienprogramm nicht fehlen. Verteilt auf alle sechs Ferienwochen (29. Juli bis 11. September) bieten verschiedene Vereine, Gruppen und Einrichtungen viele tolle und abwechslungsreiche Veranstaltungen an. Alle Oftersheimer Kinder und Jugendlichen im Schulalter sind eingeladen, bis zu maximal acht Veranstaltungen aus dem bunten Programm auszuwählen.

„Ein bisschen aufgeregt“

In diesem Jahr neu: Die gesamte Anmeldung findet online statt. Unter www.oftersheim.ferienprogramm-online.de kann das ganze Programm mit allen Details und Informationen eingesehen und sich direkt zum großen Spaß in den Ferien angemeldet werden. „Ein bisschen aufgeregt sind wir schon, was die Umstellung auf die digitale Anmeldung angeht. Es ist ja für uns und die Teilnehmer neu. Aber in den letzten beiden Jahren ist vieles digitaler geworden und wir sind zuversichtlich, dass Eltern und Kinder es gemeinsam schaffen“, sagt Eva Leibig, Stellvertretende Hausleitung im Oftersheimer Jugendzentrum „s’Juz“, über das Prozedere.

„Wir freuen uns besonders, dass sehr beliebte Angebote, die wegen der Pandemie in den letzten beiden Jahren pausieren mussten, in diesem Jahr wieder mit dabei sind. Es sind aber auch einige neue Veranstaltungen im Programm und das ist natürlich genauso schön“, berichtet Leibig. Insgesamt sind es 27 Veranstaltungen für unterschiedliche Interessens- und Altersgruppen aus denen die jungen Teilnehmer auswählen können. Für Langeweile bleibt demnach zwischen Ausflügen, Sportangeboten und Abenteuerlager keine Zeit.

Die Anmeldung ist online bis zum 30. Juni möglich. Bei Fragen oder Problemen hilft das Team des Jugendzentrums gerne unter 06202/59 71 56 weiter. Die Bürozeiten sind Montag bis Freitag von 11 bis 13 Uhr und von 16 bis 18.30 Uhr.

In diesem Jahr können die Teilnehmerpässe auch wieder persönlich im Jugendzentrum abgeholt werden. Das war in den letzten beiden Jahren aufgrund von Kontaktbeschränkungen nicht möglich gewesen.

Tag der Entscheidung am 8. Juli

Am Freitag, 8. Juli, zwischen 14 Uhr und 18 Uhr erfahren dann alle, welche der ausgewählten Veranstaltungen die Kinder und Jugendlichen in den bis 11. September dauernden Ferien besuchen dürfen.

Da bei vielen Veranstaltungen die Nachfrage größer ist als die Anzahl der Plätze, werden diese nach der Anmeldephase durch ein Computerprogramm fair vergeben. Eine Einflussnahme ist damit unmöglich. Eine Anmeldung zum Sommerferienprogramm ist seit Donnerstag, 9. Juni, möglich, der Zeitpunkt der Anmeldung spielt aber für die Vergabe der Plätze keine Rolle.

Noch ein Hinweis: Für den Ausflug in den Heidelberger Zoo am Dienstag, 14. Juni, sind bereits alle Plätze vergeben.

Info: Weitere Infos gibt es auf der Website des JUZ