Oftersheim. Mitten in Oftersheim wurde wieder für die gute Laune und den Zusammenhalt gesungen und musiziert. Gleich aus mehreren Fenstern sang man laut mit, als Katharina Seufert mit dem Notenblatt in der Hand an ihrem Fenster „Die Gedanken sind frei“ oder – passend zu Corona – die Fernweh-Hymne

AdUnit urban-intext1

„Über den Wolken“ des Liedermachers Reinhard Mey anstimmte. Unterstützt wurde sie, wie immer, von Patrick Alberti, der sie auf der Straße stehend mit der Gitarre begleitete und natürlich auch selbst mitsang.

Wer denkt, dass gegen den Corona-Frust kein Kraut gewachsen sei, der irrt. Denn es gibt Menschen wie Katharina Seufert und Patrick Alberti, der auch Oftersheimer Gemeinderat ist, die etwas dagegensetzen. Und das nun schon seit ziemlich genau einem Jahr. Selbst sich laufend ändernde Verordnungen mit unterschiedlich starker oder weniger starker Einschränkung der Bewegungsfreiheit konnten daran nichts ändern.

Corona-Aktion Ein Jahr Balkonkonzerte in Oftersheim 8 Bilder Mehr erfahren

„Dann singen wir halt an meinem Haus, wenn wir nicht mehr zu den Leuten kommen dürfen“, sagt Katharina Seufert, denn zusammen mit Mann und Kindern wohnt sie im Parterre, sodass sich ihr Mitveranstalter bequem davor stellen kann. Dass es nur wenige Grad über null und damit recht kalt war, störte sie nicht und auch die Nachbarn rissen die Fenster auf.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fenster- und Balkonkonzert Zeichen für starke Gemeinschaft Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kommunales Testzentrum So läuft es im Oftersheimer Corona-Testzentrum Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Digitaler Neujahrsempfang Gäste verfolgen Rede von Bürgermeister Jens Geiß im trauten Heim Mehr erfahren

AdUnit urban-intext2

Auf die Gedanken, die frei sind, folgte noch die „Ode an die Freude“, auf Reinhard Mey „Der Mond ist aufgegangen“. Nach dem zweiten Lied fragte Nachbar Dieter Koch scherzhaft „Soll ich jetzt den Schnaps holen?“ Alle lachten, auch seine Partnerin Joy Schäfer, die zumindest mitsummte, während ihr Freund lauthals mitsang. Er könne nicht singen, aber er tue so als ob, scherzte er.

Auch sonst ist er nach eigenen Angaben ein großer Unterstützer der Aktion: „Das finde ich großartig, was die beiden machen. Katharina verteilt vor den Auftritten in der Straße Flyer, manchmal gehe ich auch rum und klingle, sage direkt Bescheid.“

AdUnit urban-intext3

Zwei Häuser weiter wohnt Chris Rapp. Er stimmte sehr zur Freude aller mit verstellter Stimme mit ein, Söhnchen Noah schüttelte sich deshalb vor Lachen. Der Dreijährige meinte: „Ich kann den Text nicht, aber ich singe dann so mit“ und stellt unter Beweis wie laut er „la la la“ machen kann. Ihre französische Bulldogge „Pepper“ sprang neugierig hoch, um zu sehen, was das kleine und das große Herrchen da am Fenster treiben.

AdUnit urban-intext4

Hier herrscht eben wirklich gute Laune – und das ist aktuell immer noch wichtiger denn je. Viele der Fenster in der innerörtlichen Straße sind geschmückt, Katharina hat ihre Fensterbank dekoriert. Ein Osterhase lacht die Passanten an. „Die beste Nachbarschaft ‚ever‘, einmal im Jahr feiern wir, wenn nicht gerade „Corona ist“, ein Fest unter Nachbarn. Da sehen wir dann, wenn das zu Ende geht, schon die Morgensonne“, erzählt Katharina Seufert dann noch. Die Nachbarn nicken eifrig dazu, erzählen vom gemeinsamen Grillen und wie sie sich darauf freuen, wenn das wieder ginge. Doch bis dahin sei gemeinsames Singen auch eine gute Idee, waren sich alle einig.

Musiziert wird jetzt nur stationär

„Wir hätten nie im Leben gedacht, dass wir nach über einem Jahr immer noch hier stehen und musizieren“, sagen die Initiatoren. In dieser Zeit habe es auch viele „Aufs und Abs“ gegeben. „Wir standen schon an den Ecken des Bürgerparks. Da haben sich dann auch schon mal ältere Mitbürger lang vorher einen Sitzplatz gesucht, um zuzuhören und der Bürgermeister sei auch mal dabei gewesen. „Die Polizei ist dann langsam vorbeigefahren, kam nochmal zurück und zeigte uns mit den nach oben gereckten Daumen, dass sie das toll finden“, erzählt die Oftersheimerin. Das sei so klasse gewesen.

Später seien sie dann zu den Leuten unters Fenster gekommen, was ihnen dann aber wegen Corona untersagt worden sei. „Ich wurde auch mal elektronisch übers Handy dazugeschaltet, als ich in Quarantäne war“, sagt Patrick Alberti. Auf die Frage, wie lange sie noch mit den Konzerten weitermachen wollen, antworten sie: „So lange es uns und anderen Freude macht. Es hilft uns übrigens auch selbst, denn wir ziehen Kraft daraus.“

Immer wieder schicken ihnen Oftersheimer kurze Videos, wie sie zu Hause mitsingen. Aus den Zusendungen haben sie einen Jahresrückblick zusammengestellt, den man seit Ende letzten Jahres auf ihrer Facebook-Seite sehen kann. „Da kann gern noch mehr kommen. Wir finden toll, wenn das weitergeht. Und denkt positiv“, sagt Katharina Seufert zum Abschied.

Info: Die Fenster- und Balkonkonzerte finden jeden Sonntag um 19 Uhr statt. Videoclip-Zusendung können Sie hier oder hier hinschicken.

Eine Grafik mit den aktuellen Corona-Zahlen gibt's hier: