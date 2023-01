Solarkraftwerke auf Oftersheimer Balkonen „gehen klar“

Oftersheim. Auf die Frage Annette Dietl-Faudes (CDU), ob denn Photovoltaikanlagen für Balkone erlaubt würden, gab Bürgermeister Pascal Seidel in der jüngsten Gemeinderatssitzung grünes Licht. Es bedürfe noch einiger Abstimmungen, „aber wir sind hier am Start“, so Seidel.

Schwieriger ist es, Strom mittels Abschaltung verschiedener Teile der Straßenbeleuchtung einzusparen. Michael Seidling (FW) erkundigte sich nach etwaigen Plänen. Bauamtschef Ernst Meißner erklärte, dass dies „nicht so einfach“ wäre, denn viele Leuchtpunkte seien zusammengeschaltet und ließen sich nicht einzeln steuern. Darüber hinaus gebe es Regeln zur Verkehrssicherheit und das Entstehen von „dunklen Angsträumen“ sollte vermieden werden. Technisch sei es machbar, doch, so betonten Meißner und Seidel, die Umrüstung auf LED sei in Sachen Stromsparbemühungen deutlich zielführender.

Jens Rüttinger (SPD) monierte, dass die Trauerhalle auf dem Friedhof sehr kühl sei und gerade ältere Menschen frieren. Es wäre gut, wenn hier für etwas mehr Wärme gesorgt würde. Bürgermeister Seidel wusste davon noch nichts, versprach aber, die Lage zu prüfen. Meißner ergänzte, dass es sich um ein Gebäude handele, das aus energetischer Sicht „unterirdisch“ sei. Hinsichtlich Dämmung sei der Bau, so der Bauamtschef, nur „ein besseres Zelt“. Trotzdem werde man prüfen, wie die Trauerhalle wärmer werde.