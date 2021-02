Oftersheim. Sophia Leppert hat ihr Vikariat beendet. Nach erfolgreichem zweitem Examen im Januar tritt sie ab 1. März eine Stelle als Pfarrerin im Probedienst in Ubstadt-Weiher an. Nun heißt es, Abschied nehmen von Oftersheim, das sie in den vergangenen zwei Jahren sehr lieb gewonnen hat, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung gesteht. Zudem verrät sie, warum sie sich den Beruf als Pfarrerin ausgewählt hat, wie sie in die Hardtgemeinde gekommen ist und welche Schwerpunkte sie in ihrer künftigen Arbeit als Pfarrerin in Probedienst setzen wird.

Ein tolles Team: Die beiden Pfarrer Tobias Habicht (v. l.) und Sibylle Rolf mit Vikarin Sophia Leppert bei einem gemeinsamen Gottesdienst. © Lackner

Frau Leppert, was hat Sie motiviert, sich für den Beruf einer Pfarrerin zu entscheiden?

Sophia Leppert: Als Kind schwebten mir viele Berufe vor. Ich wollte zum Beispiel Bäuerin werden, Polizistin oder Fremdsprachensekretärin. Doch es kam anders. Am Ende der Schulzeit sagte ein Lehrer zu uns: „Machen Sie das, was Sie interessiert, machen Sie das gut, dann finden Sie auch einen Job.“ Also überlegte ich, was mich interessiert und was ich gut kann. Der Glaube spielte schon lange eine wichtige Rolle in meinem Leben und auch der Umgang mit Menschen, so dachte ich, okay, ich studiere Theologie! Hier musste man neben Latein auch Hebräisch und Griechisch lernen, das gefiel mir, denn Fremdsprachen mochte ich immer schon gern.

Wie sind Sie in Oftersheim gelandet?

Leppert: Nach dem Studium kommt die Frage auf, wo es hingeht fürs Vikariat. Hier darf man drei Kirchenbezirke als Wunsch angeben. Einer dieser Bezirke ist die Südliche Kurpfalz, zu dem auch Oftersheim gehört. Und weil mein Mann in Ludwigshafen arbeitet und daher pendeln muss, haben wir die Südliche Kurpfalz als einen Wunsch angegeben. So landeten wir in Oftersheim.

Kannten Sie Oftersheim davor?

Leppert: Nein, überhaupt nicht, obwohl ich gebürtige Mannheimerin bin! Dabei ist Oftersheim gar nicht weit weg und liegt zudem so nahe an Schwetzingen und Heidelberg.

Wie haben Sie sich eingelebt?

Leppert: Sehr schnell und auch sehr gut, Oftersheim entsprach meinen Vorstellungen. Ich ziehe eine dörfliche Struktur einer Stadt vor, die Wege sind kurz, man kann alles – Rathaus, Kirche, Schule, Läden – schnell mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen. Sogar Traktoren sah ich durch das Dorf fahren! Das hat mir sehr gut gefallen – die Natur, die Wiesen, die Felder, der wunderschöne Wald.

Wie wurden Sie im Pfarramt aufgenommen?

Leppert: Sehr herzlich, ich traf hier auf wunderbare Menschen. Die Zusammenarbeit mit den Pfarrerinnen Esther Kraus, die ja mittlerweile im Ruhestand ist, und Sibylle Rolf, mit dem Pfarrer Tobias Habicht sowie der Pfarramtssekretärin Esther Kubach hat echt Freude gemacht. Ich bin sehr dankbar für die Art, wie sie jeden meiner Schritte begleitet haben, dankbar für all das, was ich hier, in der Kirchengemeinde gelernt habe. Dementsprechend fällt der Abschied auch nicht leicht.

Welche Aufgaben mussten Sie als Lehrvikarin wahrnehmen?

Leppert: Das Vikariat ist mit vielen Aufgaben verbunden: Religionsunterricht an den Schulen, Kinder- und Jugendarbeit, Gottesdienst, Seelsorge, sich mit der einen oder anderen Rolle auseinandersetzen. Ich konnte hier viel praktische Erfahrungen in all diesen Bereichen sammeln. Das ermöglicht mir, gut vorbereitet und selbstständig in den Pfarrberuf zu starten – hoffe ich!

Ihr Vikariat fiel in die Corona-Krise. Hatte diese negative Auswirkungen auf Ihre Ausbildung?

Leppert: Ich denke, ich habe in dieser Zeit viel anderes gelernt, wie Kirche sein kann und sein muss, um in einer solchen Krise zu überleben. Das einmal erlebt zu haben, ist sicherlich sehr hilfreich. Allerdings habe ich auch einiges verpasst, wie zum Beispiel eine Trauung, die abgesagt wurde, oder das Praktikum im Krankenhaus. Die größte Herausforderung war während des Lockdowns, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben, egal in welcher Weise.

Wie verbrachten Sie Ihre Freizeit, wenn Sie nicht im Dienst waren?

Leppert: Ich war hier im Oftersheimer Sportclub, immer dienstags, da ging ich gern hin. Weil ich selbst Flöte spiele, habe ich mir Flötenensembles angeschaut, schaffte es leider nicht, regelmäßig teilzunehmen, weil die Termine meist abends sind und ich abends Dienst hatte. Ansonsten liebten wir es, in die Natur zu gehen, zu wandern, Kanu zu fahren oder uns mit Freunden zu treffen.

Freuen Sie sich auf Ihre neue Stelle? Was werden Ihre Schwerpunkte sein?

Leppert: Ja, ich bin sehr gespannt darauf und hoffe, dass ich die im Vikariat erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen selbstständig und eigenverantwortlich einbringen kann. Da in der Gemeinde Ubstadt-Weiher die Katholiken zahlenmäßig deutlich überwiegen, wird für mich neben der Seelsorge die Ökumene ein wichtiger Schwerpunkt sein. Ich freue mich besonders auf den neuen Ort, nicht nur weil dort ein tolles Pfarrhaus auf uns wartet, sondern auch, weil ich das Glück hatte, von einer Liste mit konkreten Stellen eine auszuwählen. Das gab es noch nie! Dafür bin ich sehr dankbar.