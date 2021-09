Spannend und informativ

Oftersheim. Die Gemeinde lädt anlässlich des „Tages des Waldes“ am Sonntag, 12. September, ab 10 Uhr an die Grillhütte ein, wo ein ökumenischer Gottesdienst stattfindet. Bei Regen wird der Gottesdienst in die Kurpfalzhalle verlegt. Die Kirchenglocken weisen ab 9.30 Uhr durch ihr Geläut darauf hin.

Bei sonnigerer Witterung eröffnet der Jagdhornbläserkreis Hubertus den Tag, in dessen Verlauf zwei geführte Exkursionen angeboten werden. Die erste startet um 11.45 Uhr, die zweite um 13.15 Uhr – jeweils zum Thema Beweidung und Landschaftspflege und jeweils mit dem Treffpunkt Brunnen an der Grillhütte. Referent der beiden Führungen ist Dr. Jost Armbruster vom Referat Naturschutz und Landschaftspflege im Regierungspräsidium Karlsruhe. Bei Regen starten die Exkursionen an der Kurpfalzhalle. mgw