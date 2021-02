Oftersheim/Region. Spargel ist für ihn „Heimat auf dem Teller“, bekennt der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born und lässt sich in seiner Wohnung über die Schulter schauen, wie er jeweils drei Stangenspargel in einen Pfannkuchen mit Schinken einrollt, um danach die Auflaufform mit Pfannkuchenrollen, Sauce und Käse in den Ofen zu schieben. Die gratinierten Spargelpfannkuchen des leidenschaftlichen Spargelfans sind nur eines von vielen Rezepten aus der nun von Born vorgestellten kleinen Sammlung „Gute Rezepte für 2021“. Das teilt der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins und der Gemeinderatsfraktion, Jens Rüttinger mit.

„Wer in der Küche steht, braucht Konzentration, Kreativität und immer auch ein wenig Optimismus. Ich glaube, das ist auch kein schlechtes Rezept für 2021“, sagt Daniel Born schmunzelnd und gibt dann ernst zu bedenken: „Die Pandemie und ihre Folgen werden uns auch im neuen Jahr nicht loslassen. Wir sehen nur durch die Impfungen ein Licht am Ende des Tunnels. Trotzdem müssen wir weiter zusammenhalten und vernünftig bleiben.“

Das Rezeptheft von Daniel Born ist auch bei Jens Rüttinger erhältlich. © Rüttinger

Auch die Initiative für das Kochbüchlein hängt mit der Pandemie und dem Lockdown zusammen. „Für Familie und Freunde zu kochen, gehört zu meinem Leben und ich bin auch immer neugierig auf neue Rezepte und Tricks. Als während des ersten Lockdowns darüber berichtet wurde, dass ich das, was ich koche, auch mal im Netz poste und mir viele geschrieben haben, was sie so kochen, dachte ich: Warum nicht mal ein paar Rezeptideen der vergangenen Jahre sammeln und ganz klassisch drucken?“, berichtet der Landtagsabgeordnete.

Entstanden ist ein Kochbüchlein, das die kulinarische Vielfalt des Landtagswahlkreises von A wie Auberginenschiffchen mit vegetarischer und fleischiger Füllung bis Z wie Zigarrenbörek repräsentiert. In der Sammlung mit dabei sind Rezeptideen von den Bürgermeistern aus Altlußheim, Brühl und Eppelheim, aber auch von Borns Vorgängerin im Landtag, Rosa Grünstein, die ihren Oma-Käsekuchen vorstellt.

Wer jetzt hungrig oder neugierig geworden ist, kann sich wegen eines Kochhefts an Jens Rüttinger im Versicherungsbüro wenden, um sich ein kostenloses Exemplar zu sichern.

Info: Bestellungen unter E-Mail: Jens.Ruettinger@Concordia.de oder telefonisch unter 0172/6 23 68 83.