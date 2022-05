SPD Oftersheim macht sich für Sanierung der Kunstrasenplätze stark

Oftersheim. Jüngst trafen sich Vorstands- und Gemeinderatsmitglieder der Oftersheimer SPD mit Vertretern der Sportgemeinschaft (SG) in Person des Vorsitzenden Dominic Moerstedt, des Schriftführers und Jugendtrainers Christopher Paul sowie des Jugendleiters Dimitrios („Dimi“) Chrisafis zu einem Meinungsaustausch auf dem SG-Gelände in der Hardtwaldsiedlung, heißt es in einer Mitteilung der Partei.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging es sofort zum Ort des Geschehens, und das sind bei der SGO in erster Linie die Fußballplätze. Auch wenn derzeit die Tennisabteilung einen richtigen Zustrom an neuen Mitgliedern hat, bleibt der Schwerpunkt beim Fußball. Sehr erfreulich ist die Tatsache, dass etwa 540 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Altersklassen bei der SG trainieren, wobei das Geschlecht gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, denn man sieht auch viele Mädchen auf dem Fußballplatz.

So toll die Beteiligung an einer sinnvollen Freizeitgestaltung auch ist, so mangelhaft sind teilweise die Umstände, unter denen vor allem das Training stattfinden muss. Der große Kunstrasenplatz ist vielfach ausgebessert, aber er ist mittlerweile gefährlich für die Gesundheit der Sportler. Viele Flicken, Löcher und sich lösendes Material machten auf die SPD-Vertreter keinen guten Eindruck, hier bestehe dringender Handlungsbedarf. Wenn schon so viele Kinder und Jugendliche dort üben wollen, sollen sie auch sicher sein, so die Meinung.

Der Rasenplatz machte zumindest optisch sehr viel mehr Eindruck, auch kleine Kinder und später Teile der Herrenmannschaft trainieren dort. Aber er ist nun mal die Spielstätte für die Ligaspiele und damit nicht für umfangreiches Training geeignet. Abhilfe schaffen könnten Vereine in der Nachbarschaft oder eine Erweiterung des SG-Geländes in Absprache mit der Gemeinde und der Forstverwaltung. Rein sportlich betrachtet hat die Sportgemeinschaft mittlerweile ein durchgehendes Konzept von den Bambinis bis zu den Damen- oder Herrenmannschaften, denn in Zukunft sollen vor allem selbst ausgebildete Fußballerinnen und Fußballer die ersten und zweiten Mannschaften bestücken.

Als Letztes wurde noch das Gebäude in Augenschein genommen, wo dank eifriger Helfer aus dem Verein noch die Funktionstüchtigkeit von sanitären Anlagen, Wasch- und sonstigen Räumen gewahrt werden kann. Die Technik kommt teilweise noch original aus den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als die Sportgemeinschaft aus der Fusion zweier früherer Oftersheimer Fußballclubs hervorgegangen war. Neben dem dringenden Reparaturbedarf der Kunstrasenflächen fehlt es vor allem an Platz, engagierte Mitarbeiter hat es genug. Einem für den sozialen Zusammenhalt der Gemeinde so wichtigen Verein und seine Leistungen vor allem in der Jugendarbeit wird man vonseiten der SPD nicht die Unterstützung versagen, heißt es in der Mitteilung.

Beim gemütlichen Ausklang im wieder offenen Vereinslokal wurde viel diskutiert: Die SPD-Gemeinderäte wollen sich für die Sanierung des großen und kleinen Kunstrasenplatzes einsetzen. zg

