SPD und Fraktion trauern um Margarete Roesner

Oftersheim. Der SPD-Ortsverein trauert um seine ehemalige Vorsitzende Margarete Roesner, die unlängst im Alter von 79 Jahren verstarb. Sie trat am 1. April 1989 in die SPD ein und engagierte sich immer wieder bei Themen, die ihr wichtig waren. Besonders als Vorsitzende des SPD-Ortsvereins in der Zeit von 1997 bis 2001 brachte sie ihre Führungsstärke ein und überließ nach ihrem Wegzug aus Oftersheim ihrem Nachfolger Jens Rüttinger ein bestelltes Feld.

Auch als Gemeinderätin von 1999 bis 2001 war sie besonders an sozialen Belangen sehr interessiert und brachte sich stark ein. Bis zuletzt wirkte sie im Oftersheimer Asylkreis und war dort eine große Unterstützung. Auch zur Zeit des Awo-Cafés im Siegwald-Kehder-Haus half sie regelmäßig aus.

Margarete Roesner wurde am 3. Dezember 1943 in Heidelberg geboren. Sie wuchs in einer Familie mit mehreren Geschwistern in Heidelberg-Wieblingen auf. Als Pflegedienstleiterin in der Uniklinik Heidelberg war sie genauso engagiert wie in ihren Ehrenämtern.

Der SPD-Ortsverein und die Gemeinderatsfraktion dankt Margarete Roesner für ihr Wirken in der Partei und der Gemeinde Oftersheim und wird ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren. Am Mittwoch, 26. Oktober, wird Margarete Roesner um 14 Uhr auf dem Friedhof Oftersheim ihre letzte Ruhe finden. jr