Oftersheim. „Die SPD Oftersheim freut sich über die Realisierung ihres Haushaltsantrages für die Errichtung einer ersten öffentlichen Ladestation für Elektroautos in der Gemeinde. Aber offensichtlich hat Bürgermeister Jens Geiß bei der Einweihung völlig vergessen zu erwähnen, wie es zu dieser zukunftsweisenden Umsetzung kam“, heißt es in einer E-Mail von SPD-Chef Jens Rüttinger.

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Dabei können gute Entscheidungen doch auch mehrere Väter vertragen. Rüttinger beschreibt in seiner Pressemitteilung, wie es zur Ladestation kam: „Ein Antrag der SPD-Fraktion zum Haushalt 2020 zur Errichtung von Ladestationen für Pedelecs, E-Bikes und E-Autos fand eine Mehrheit im Gemeinderat. Die SPD-Fraktion beantragte damals die Errichtung – vorzugsweise am Bahnhof und in der Ortsmitte (Rathaus, Parkplatz) zur Förderung alternativer Mobilität.“

„Der Umstieg auf alternative Mobilität erfordert auch den Ausbau von Ladestellen, dort wo Menschen auf Bus oder Bahn umsteigen können. Daher sind in einem ersten Schritt Ladestationen am Bahnhof und in der Ortsmitte sinnvoll. Oftersheim kann so Alternativen zum motorisierten Individualverkehr bieten und den Klimaschutz fördern. Gerade auch für Menschen mit Einschränkungen in ihrer Mobilität. zg