Speitelsbach kandidiert

Oftersheim. Wie die Schwetzinger Zeitung aus zuverlässigen Quellen erfahren hat, heißt der vierte Bürgermeisterkandidat für die Wahl am 18. September Samuel Speitelsbach.

Damit ist Speitelsbach nach Amtsinhaber Jens Geiß, Pascal Seidel und Melanie Melchior der vierte Bewerber auf den Chefplatz im Oftersheimer Rathaus. Der 35-Jährige gilt als Dauerkandidat in Baden-Württemberg und hat sich nach dem erstmaligen Versuch am 2. Mai 2019 in Gutach rund hundertmal für den Posten eines Bürgermeisters beworben. 2021 war Speitelsbach gegen Stefan Weisbrod in Reilingen angetreten. In der Vergangenheit ist Speitelsbach durch umstrittene rechte Äußerungen aufgefallen. jog