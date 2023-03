Spenden für Erdbebenopfer werden beim Wochenmarkt in Oftersheim gesammelt

Oftersheim. Für die Opfer des Erdbebens in Syrien und der Türkei im Februar wird es am Freitag, 31. März, in Oftersheim eine Spendenaktion geben. Diese organisieren die Gemeinde und der Asylkreis beim Wochenmarkt auf dem Festplatz im Zeitraum zwischen 13 und 16 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut der Integrationsbeauftragten der Gemeinde Britta Josupeit bieten die Veranstalter Kaffee und Kuchen zum Verkauf an und der Erlös geht vollständig an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, das Caritas, Unicef, das Deutsche Rote Kreuz und die Diakonie gemeinsam ins Leben gerufen haben. Zudem soll es eine Spendenbox geben, deren Inhalt ebenfalls komplett dem Aktionsbündnis zur Verfügung gestellt wird. Im vergangenen Jahr hatte es bereits eine ähnliche Sammlung gegeben.