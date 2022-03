Spendensammlung für Ukraine beim Wochenmarkt

Oftersheim. Das Integrationsbüro der Gemeinde Oftersheim und der örtliche Asylkreis möchten am Freitag, 11. März, während des Wochenmarktes auf dem Festplatz von 14 bis 17 Uhr ein Zeichen gegen den Krieg setzen. „Auch wir möchten helfen. Der Krieg in der Ukraine erschüttert uns alle“, werden die Organisatoren in der Ankündigung der Gemeindeverwaltung zitiert.

Integrationsbüro und Asylkreis verkaufen daher selbst gebackenen Kuchen. Der Erlös soll ebenso wie Gelder einer Spendensammlung für eine Soforthilfe für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine an das DRK weitergeleitet werden, so die Idee. „Spenden, die helfen sollen, Not zu lindern. Denn wenn die Waffen sprechen, leidet die Zivilbevölkerung am meisten“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Gemeinde. „Kommen Sie heute auf den Wochenmarkt in Oftersheim.“

Kuchenverkauf ab 14 Uhr

Der Kuchenverkauf beginnt zeitgleich mit dem beliebten Wochenmarkt um 14 Uhr und endet um 17 Uhr, falls bis dahin Kuchen zur Verfügung steht.

Am Wochenmarkt beteiligen sich Erzeuger und Händler aus der Region. Es gibt frische Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Käse, Eier, Donuts, Honig, Schwarzwälder Spezialitäten, Brot, Fleisch und vieles mehr. Der Markt hat sich entsprechend zu einem Treffpunkt zum Einkaufen und für ein Schwätzchen entwickelt. zg/mgw