Sport ist wieder möglich

Oftersheim. Der Sportbetrieb in öffentlichen Einrichtungen und Hallen kann ab Montag, 7. Juni, wieder aufgenommen werden. Voraussetzung ist die Einhaltung der Vorgaben des Landes, die in der Corona-Verordnung festgelegt sind, teilt die Gemeinde mit.

Mit dieser zweiten Öffnungsstufe ist kontaktarmer Freizeit- und Amateursport auf Anlagen und Sportstätten im Freien und in geschlossenen Räumen, in Fitness- und Yogastudios sowie in vergleichbaren Einrichtungen wieder erlaubt ist. Bei der Sportausübung besteht keine Maskenpflicht, jedoch aber beim Betreten und Verlassen der Sportstätte. Es gelten die ausgehängten Hygienehinweise, darauf weist die Verwaltung hin. Die Vereine sind dafür verantwortlich, dass ihre Mitglieder darüber informiert sind und dass die Vorgaben eingehalten werden.

Liste oder Registrierung

Damit die Sportler am Übungsbetrieb teilnehmen können, müssen die Vereine entweder eine Anwesenheitsliste führen oder die Registrierung über die Luca-App sicherstellen. Pflicht ist außerdem ein tagesaktueller Coronatest, der Nachweis der erfolgten Impfung oder einer bestätigten überstandenen Infektion.

Die Gruppengrößen sind beschränkt: auf jeweils 20 Teilnehmer im Rose-Saal, in der Karl-Frei-Sporthalle und in der Kurpfalzhalle, auf jeweils zehn im dortigen Gymnastikraum sowie im Kraftraum. Umkleiden und Duschen dürfen nicht benutzt werden. Die Teilnehmer werden gebeten, bereits in Sportkleidung zu erscheinen. zg

