Sport und viel Spaß

Oftersheim. Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause konnte der beliebte „Vaddatagscup“ beim TC Oftersheim nun wieder ausgetragen werden. Zahlreiche Väter und ihre Freunde ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen, beim TCO das Racket zu schwingen.

Der Spaß soll an einem solchen Tag natürlich nicht zu kurz kommen und so gab es für die Teilnehmer zum Start in den Tag ein zünftiges Weißwurstfrühstück mit frisch gezapftem Weizenbier. Anschließend verfolgten die Teilnehmer gespannt die Auslosung der Doppelteams, die dieses Mal nach Fußballmannschaften benannt wurden.

Nachdem sich die Doppel zusammengefunden hatten, ging es auf die sechs reservierten Plätze. Gestärkt mit flüssiger Nahrung wurden die Matches des Turniers ausgetragen, bis gegen 16 Uhr das Finale feststand. „Bremen“ gegen „Offenbach“ hieß es zum Abschluss. Aus diesem Finale ging das Doppel Andreas Braun/Rene Fix als Sieger hervor. Die anschließende Siegerehrung wurde feucht – ein kleiner Pool war extra dafür aufgebaut worden – und fröhlich begangen.

Über 200 Zuschauer

Das Turnier war einmal mehr auch ein starker Magnet für „Väter on Tour“. Im Laufe des Tages begrüßte Turnierleiter Stephen Albert mehr als 200 Zuschauer.

Am Ende dankte der Verein der Turnierleitung und deren Helferinnen Rici, Franzi und Lilia, „die das Turnier wieder bestens organisiert hatten. Zum Abschluss des Tages waren sich alle Teilnehmer einig, dass es erneut ein sehr gelungenes ,Vaddatagsturnier’ gewesen sei zg