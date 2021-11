Sprechstunde mit Gemeinderäten der Oftersheimer SPD

Oftersheim. Die SPD bietet am Freitag, 12. November, eine Bürger-Sprechstunde mit den beiden Gemeinderäten Gudrun Wipfinger-Fierdel und Rüdiger Laser an. Ab 17.30 Uhr stehen die beiden Kommunalpolitiker der Sozialdemokraten den Besuchern im Bürgersaal des Neuen Verwaltungsgebäudes in der Eichendorffstraße 2 Rede und Antwort. Die Sprechstunde des Duos ist nach den aktuellen 3G-Regeln möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anschließend beginnt eine Fraktionssitzung über die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung vom 16. November. zg