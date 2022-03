Sprechstunde unter freiem Himmel

Oftersheim. Aufgrund der angespannten Corona-Lage verlegt der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm (CDU) bis auf Weiteres seine Sprechstunden vom Wahlkreisbüro ins Freie. Wegen der zahlreichen Gesprächsanfragen kommt Andreas Sturm nach Oftersheim.

Unter dem Motto „Walk & Talk“ bietet der Landtagsabgeordnete am Donnerstag, 3. März, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr Gesprächstermine an. Der Treffpunkt wird nach vorheriger Absprache vereinbart. Pro Termin ist nur die Teilnahme eines Haushalts möglich.

Um vorherige Anmeldungen zur „Open-Air-Sprechstunde“ wird unter der Rufnummer 06205/36 405 71 oder via E-Mail an die Adresse andreas.sturm@cdu.landtag-bw.de gebeten. zg

