Spritzig und frisch

Mmhm... liebe Kinder, so schmeckt der Sommer! Das Wetter meint es momentan zwar noch nicht so gut mit uns, aber das ist für Ellie Ente und mich kein Problem. Wir lassen es uns mit einer Limonade schmecken – dann ist sozusagen Sommer in unserem Getränk. In Amerika wird die Limonade am 20. August sogar gefeiert. Aber wisst ihr eigentlich, wie sie entsteht? Limonade ist ein Getränk aus Wasser mit Fruchtgeschmack. Meistens enthält Limonade Kohlensäure, die sorgt für die kleinen Bläschen – und auch für die Erfrischung. Die häufigsten Limonadensorten sind Orange und Zitrone. Es gibt aber auch Limonaden aus anderen Früchten wie zum Beispiel Erdbeeren, Limetten oder Maracuja. Erfrischungsgetränke wie Limonade gibt es schon seit dem Altertum. Im Römischen Reich kannte man ein Getränk, das Posca hieß. Es bestand aus Wasser, in das man Essig gemischt hatte. Posca war auch noch viele Jahrhunderte danach sehr beliebt. Wann die heutige Form der Limonade entstanden ist, weiß man nicht mehr genau. Limonade wird meistens aus einem Sirup gemacht, auf den man dann Wasser gießt. Wenn sich der Sirup mit dem Wasser mischt, entsteht die Limonade. Der Sirup besteht normalerweise aus Stücken oder aus Saft der Frucht, nach der die Limonade schmecken soll. Außerdem enthält er oft Zucker, Zitronensäure und Kohlensäure. Deshalb dürft ihr wahrscheinlich auch nicht so viel davon trinken. Die Süßungsmittel sind nämlich in größerer Menge ungesund. Aber hin und wieder ein Gläschen für den Sommer im Kopf schadet nicht.

