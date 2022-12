Sprung in die Ferien gelingt perfekt

Oftersheim. Passend zum Ferienbeginn hat sich das Oftersheimer Jugendzentrum (Juz) einen letzten Knaller für seine Besucher im auslaufenden Jahr überlegt. Auf vielfachen Wunsch der jungen Besucher der Einrichtung stand für den letzten Schultag ein Ausflug in die Trampolinhalle „Jump4All“ in Ladenburg auf dem Programm.

„Wir freuen uns immer, wenn unsere Besucher auch selbst Vorschläge machen, was sie gerne mit uns unternehmen möchten. Deshalb ist es umso schöner, dass wir diesen Ausflug mit Fördergeldern des Landes bezuschussen und somit für viele Kinder und Jugendliche ermöglichen konnten“, schreibt Eva Leibig vom Jugendzentrum im entsprechenden Nachbericht.

Mit viel Spaß dabei

Insgesamt 18 Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren trafen sich zu diesem letzten Ausflug vor dem Juz in der Mannheimer Straße und nach einer Zugfahrt und einem kurzen Fußmarsch konnte beinahe schon losgesprungen werden. Zwar brach bei der Verteilung der Sprungsocken kurz einmal Chaos aus, das aber schnell unter Kontrolle gebracht wurde. „Und dann gab es kein Halten mehr“, sagt Leibig mit einem Schmunzeln.

Die große Trampolinhalle bot zahlreiche Möglichkeiten, um sich auszutoben und den Schulstress der vergangenen Wochen endgültig hinter sich zu lassen. Besonders beliebt waren bei den Oftersheimer Juz-Besuchern der Ninja-Parcours und die „Battle Area“. In diesem Kampfareal standen sich zwei Personen auf einem schmalen Balken mit Schaumstoffschlägern gegenüber, mit denen der Kontrahent vom Balken gestoßen werden musste. Der Verlierer landet wohlbehalten in einer Grube voller Schaumstoffwürfel. Nach 90 Minuten mit Hüpfen und voller Spaß war es auch schon wieder Zeit, sich auf den Rückweg in die Hardtgemeinde zu machen.

Von diesem Freitag, 23. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 1. Januar, macht das Oftersheimer Jugendzentrum nun eine kurze Zeit lang Ferien. Am Montag, 2. Januar, startet die beliebte Einrichtung dann wieder frisch ins neue Jahr und hält einmal mehr viele Aktionen und Ausflüge bereit (wir berichteten), verspricht Leibig. zg