St. Kilian in Oftersheim erstrahlt in bunten Farben

Oftersheim. „Alles richtig gemacht“ war das Resümee der Organisatoren der illuminierten Auszeit, die in der stimmungsvoll beleuchteten katholischen Kirche St. Kilian angeboten wurde. „Wir haben lange überlegt, ob und wie wir unsere ,Andacht to go’ in diesem Advent durchführen können, zumal sie eigentlich schon im letzten Jahr hätte stattfinden sollen“, sagte Christiane Baumann, die zusammen mit Gabi Heid die Auszeit geplant hatte.

„Es war schwer vorherzusagen, wie das Angebot aktuell angenommen würde, wir rechneten mit weniger Zulauf und waren umso mehr überrascht und erfreut, dass 161 Besucher das Angebot wahrgenommen haben. Das zeigt uns, wie wichtig es ist, gerade in diesen schwierigen Zeiten an solch einem Angebot festzuhalten, das Kraft, Mut und Ausdauer spendet und uns auf das bevorstehende Weihnachtsfest vorbereitet“, schreibt das Duo in einer Pressemitteilung.

Das Hygienekonzept war durchdacht. „Zwölf Helfer waren vom Aufbau, über Ordnerdienste bis zum Abbau zeitweise im Einsatz. Ohne das Mitwirken unseres funktionierenden Familiengottesdienst- und auch Gemeindeteams hätten wir es nicht stemmen können, auch unsere Männer waren eingespannt“, erläutert Heid. „Als Ü30-Team organisieren wir von Zeit zu Zeit besondere Andachten, es ist uns ein Anliegen, alternative Andachten für junge aber auch ältere Erwachsene anzubieten.“

Heimelige Atmosphäre

Schon im Außenbereich wurde der Besucher mit flackernden Lichtertüten im Kirchgarten und einem rot beleuchteten Eingangsportal einladend empfangen. Ein Begrüßer übernahm am Eingang die Kontaktverfolgung und wies zur Händedesinfektion, bevor es entweder direkt zur ersten Station ging oder in den hinteren Bänken erst einmal die Illumination und Ruhe vom Corona-geprägten Alltag genossen wurde.

Die heimelige, gemütliche Atmosphäre umhüllte den Besucher und sanfte weihnachtliche Klänge trugen wesentlich zur adventlichen Stimmung bei. Ein Besucher meinte, es fühlte sich schon beim Betreten an, als ob ein Schalter umgelegt worden sei. Insgesamt gab es sechs Stationen zu erkunden, die einzeln oder im Haushalts- und Familienverbund mit Abstand in Einbahnstraßen-Regelung abgelaufen wurden.

An der ersten Station wurde erklärt, dass die Christbaumkugel auf den Apfel zurückgeht, mit dem man früher die Tannenbäume schmückte, sie sollten an den Paradiesapfel im Garten Eden erinnern. Die zweite regte zum Überlegen und Innehalten an. An der dritten galt es, Fragen rund um Weihnachten oder angefangene Sätze, die an zwei Stellwände geheftet waren, zu beantworten und die Pinnwand zu füllen.

Die vierte Station tauchte die Szenerie in helles gelbes Licht – Hier ging es um die Engel, die in der Weihnachtsgeschichte das Sagen haben. An der vorletzten Station gab es den Segen „to go“ in Form von kleinen Segenskärtchen zum Mitnehmen. Hier im Altarraum konnte die beeindruckende Atmosphäre aus einer ganz anderen Perspektive unter dem rot erstrahlten Kreuz noch einmal aufs Neue richtig aufgesogen werden.

Über die blau beleuchtete Sakristei gelangten die Besucher wieder nach draußen, nicht bevor sie verabschiedet wurden und ein Weihrauchkorn erhielten. Dieses konnte vor der Kirche in die Feuerschale geworfen werden, um mit einem ganz persönlichen Weihnachtswunsch gen Himmel zu steigen. zg

