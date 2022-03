Startschuss in Reilingen

Oftersheim. Der Motorsportclub (MSC) wendet sich einem neuen motorsportlichen Betätigungsfeld zu: dem Automobilslalom. Die Vorbereitungen zum Einstieg in den Slalomsport sind seit dem vergangenen Jahr auf Hochtouren gelaufen, „wobei sich der Club auch auf die Unterstützung anderer ADAC-Ortsclubs verlassen konnte“, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung.

Tipps und Hilfestellungen kamen von Gerd und Jürgen Römpert vom AMC Reilingen sowie Thomas und Nils Falter vom ASC Wilhelmsfeld. Alle vier waren in ihrer Freizeit bereit, das Fahrzeug des Oftersheimer MSC – ein VW Polo 86 C – sicherheitstechnisch aufzurüsten. So wurden ein Überrollkäfig und ein neuer Fahrersitz installiert, um den Piloten bestmöglichen Schutz zu bieten. Auf der technischen Seite wurden Team und Fahrzeug von Werner Schwarz und Hans Beckenbach vorbereitet.

Erster Einsatz auf der Kartbahn

Der 21-jährige Luca Kumpf und der ein Jahr ältere Max Brand sind in der anstehenden Saison als Fahrer des MSC im Automobilslalomsport am Start. Das erste Rennen an diesem Samstag, 26. März, ist der Kurpfalzslalom des AMC Reilingen auf der Kartbahn in Walldorf, der um 11 Uhr startet. Die beiden Oftersheimer starten in der seriennahen Klasse 4 bis 1400 Kubikzentimeter – hier muss das Fahrzeug zulassungsfähig sein. zg

