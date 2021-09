Steine, Farben und ein Teddy

Oftersheim. Die Einschulungsfeiern an den beiden Grundschulen fanden pandemiebedingt wieder nach Klassen getrennt statt. Während die Friedrich-Ebert-Grundschule ihre neuen Abc-Schützen in der Museumsscheune in der Mannheimer Straße und der Kurpfalzhalle empfing, wurden die Erstklässler der Theodor-Heuss-Schule zeitversetzt begrüßt.

An der Friedrich-Ebert-Grundschule (FES) hieß Konrektorin Ines Hieltscher die 63 Kinder willkommen, bevor die Klassenlehrerinnen Jeannette Triquart die 1a, Ulrike Lenz die 1b und Ulrike Leonard die 1c im Alten Schulhaus in ihre Räume führten. Die Zweitklässler, 2020 selbst noch aufgeregt vor ihrem ersten Schultag, präsentierten per Beamer die Bildergeschichte des Löwen, der nicht lesen konnte, eingeübt von Eva-Desirée Roßner und Andrea Siegel-Back.

Dass die „Neuen“ der FES nur zwei Begleitpersonen – meist natürlich Mama und Papa – mitbringen durften, tat der Vorfreude auf die erste Zeit in der neuen Klassengemeinschaft sicherlich keinen Abbruch.

Gleiches galt auch für die Theodor-Heuss-Schule (THS). 60 Schulanfänger blickten zusammen mit ihren zwei Begleitern, aber zeitlich versetzt, sicherlich sehr aufgeregt Richtung ersten Schultag – der eigentlich noch keiner war, denn in den Klassenräumen von Mareike Mundelsee in der 1b und Katrin Schnyder, die die 1c unterrichtet, sowie Eva Krumm in der 1a als Kooperationsklasse mit der Schwetzinger Comenius-Schule verbrachten die Kinder nur 30 Minuten. Der erste Schultag steht erst am Montag an.

Behutsam und ohne Druck

„Wir möchten die Kinder behutsam an den neuen Tagesablauf heranführen“, erklärte Rektorin Alexa Schäfer. Während die neuen Erstklässler mit ihren Lehrerinnen unterwegs waren, gab Schäfer den Eltern Tipps mit auf den Weg. „Oft sind die Eltern sogar aufgeregter als ihre Kinder“, schmunzelt die Pädagogin. Sie bat die Eltern, keinen Druck auf die jüngsten THS-Schüler auszuüben, sie zu bestärken und ihnen Vertrauen zu schenken.

Zuvor hatte Schäfer gemeinsam mit den Kindern eine Schultüte gepackt. Unter anderem mit einem Teddy als Zeichen der Freundschaft, Malfarben, die für die bunte Fülle des Lebens und Lernens standen, einen Radiergummi, um Fehler zu bereinigen, und mit einem Stein, der an schöne Dinge erinnern soll.

Bis Montag haben die Kinder nun Zeit, sich auf den sogenannten Ernst des Lebens vorzubereiten – oder sich darauf zu freuen. Ihre Lehrerinnen haben es ihnen sicherlich deutlich leichter gemacht, nicht zu aufgeregt zu sein.

THS wird zur Ganztagsschule

Am Montag, 20. September, erlebt die THS aber auch selbst eine Premiere, denn die aktuellen Erstklässler sind die ersten Ganztagesgrundschüler der Einrichtung. Die Ganztagsgrundschule ist für Kollegium und die Rektorin eine neue Herausforderung, aber eine, der sie sich gerne stellten. „Die neuen pädagogischen Konzepte eröffnen neue Möglichkeiten“, heißt es aus dem Kollegium.

Jeder neue Klassenraum erhält zum Beispiel einen zweiten Raum, den sogenannten Differenzierungsraum, in dem etwa die Lernzeit ermöglicht wird. Es gibt zudem Ruhe- und Tobepausen und damit regelmäßigere Bewegung als bisher. Die Ganztagsschule findet montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr statt, wobei nur dienstags und donnerstags Nachmittagsunterricht angeboten wird. An Montagen und mittwochs können Arbeitsgruppen besucht werden.

Die neue Schulform soll nach und nach eingeführt werden, erklärt Alexa Schäfer. Mit jedem neuen Schuljahr wird es eine weitere Klassenstufe in der Ganztagsgrundschule geben. 2024 ist die Umgestaltung dann sukzessive umgesetzt.