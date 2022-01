Sternsinger im Gottesdienst in St. Kilian treffen

Oftersheim. Die Sternsingeraktion der Katholischen Seelsorgeeinheit Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt muss dieses Jahr anders als gewohnt ablaufen. Dabei werden die Sternsinger nicht zu den Menschen nach Hause kommen, sondern in den Kirchen warten. In Oftersheim sind sie von Dienstag, 4. Januar, bis Donnerstag, 6. Januar, je von 15 bis 17.30 Uhr in der Kirche St. Kilian anzutreffen. Am heutigen Mittwoch, 5. Januar, sind sie zudem im Gottesdienst anwesend, der in St. Kilian um 18.30 Uhr beginnt.

