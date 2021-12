Sternsinger sammeln Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt

Brühl. Die Gesundheit steht im Mittelpunkt der Aktion Dreikönigssingen. „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ heißt daher das Motto der Aktion. Die Sternsinger machen dabei auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam, denn in vielen Ländern des Globalen Südens ist die Kindergesundheit aufgrund schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet. Die Folgen des Klimawandels und der Corona-Pandemie stellen zusätzlich eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen dar.

Die Sternsinger in Brühl und Rohrhof rufen die Bevölkerung zur Unterstützung auf. In den ersten Januartagen werden sie Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt sammeln – unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. Wenn es bis dahin die aktuelle Situation zulässt, möchten die Sternsinger gerne anstatt an Häusern und Wohnungen am 6. und 7. Januar an ausgewählten Plätzen in Brühl und Rohrhof für die Gemeinde singen.

Der Neujahrssegen wird zum Schutz aller in diesem Jahr erneut kontaktlos überbracht. Die Singer werfen ihn also in den Briefkasten ein und bitten die Bewohner, ihn selbst an den Türen anzubringen.