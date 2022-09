Stille im Glockenturm

Oftersheim. „Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken; Hörst du nicht die Glocken? Ding dang dong!“ – jeder kennt das schöne Kinderlied. Die Urfassung stammt aus Frankreich. Es ist das „Hallo wach!“ für große und kleine Langschläfer. Damit sollen die Leute hellwach und aufgeweckt in den neuen Tag gehen. Und zwar unter kräftiger Mithilfe der Kirchenglocken. Wenn die Glocken am Morgen läuten, ist Aufbruch angesagt. Der neue Tag wird eingeläutet und er beginnt vielleicht mit einem Stoßgebet. Denn die Glocken sind seit mehr als tausend Jahren nicht nur ein akustisches Signal, sondern der Aufruf zum Gebet. Dazu muss man nicht in eine Kirche kommen, das geht von zu Hause aus.

Bis Donnerstag um 10.30 Uhr ertönten sie noch, die Glocken der Evangelischen Christuskirche. Jetzt ist es stumm im Glockenturm. Pfarrer Tobias Habicht erklärt: „An Glocke drei hat die in die Jahre gekommene Glockensteuerung ihren Dienst aufgegeben. Eine Begutachtung durch die Glockenbaufirma Bachert ergab, dass es für diese Art Steuerung keine Ersatzteile mehr gibt. So hat der Kirchengemeinderat entschieden, in einem Schwung alle vier Glocken mit einer neuen Steuerung zu versehen. Diese ist nun eingetroffen und wird dieser Tage eingebaut.“

Habicht: „Mit frischem Antrieb“

Die Glocken sind bis mindestens nächsten Dienstag außer Betrieb – und somit wird weder Mittags-, noch Abend-, noch Gottesdienstläuten, aber auch kein Stundenschlag zu hören sein. Habicht hoffnungsfroh: „Umso mehr freue ich mich, wenn ab kommender Woche unsere Glocken mit frischem Antrieb und frisch gewartet ihren Dienst aufnehmen, uns Tag und Stunde anzeigen und uns mit Vollklang wieder zu Gottesdienst und Gebet einladen!“ zg