Stippvisite im sächsischen Weinböhla

Oftersheim. Bürgermeister Pascal Seidel stattete mit Hauptamtsleiter Jens Volpp Weinböhla, dem Erholungsort im sächsischen Landkreis Meißen, einen Besuch ab. Begrüßt wurden sie dort von Bürgermeister Siegfried Zenker und den Rathausbediensteten. Gemeinsam machten sie dann eine Rundfahrt durch die Gemeinde.

Sie besuchten beispielweise mehrere Gemeindeentwicklungsflächen, den Zentralgasthof, die zentrale Kulturstätte vor Ort, sowie das beeindruckende neue kommunale Fahrraderlebnismuseum „Velocium“, das in einer ehemaligen Scheune untergebracht ist. Einen Halt gab es auch an der „Oftersheimer Straße“, die in einem Neubaugebiet liegt und erst vor wenigen Jahren eingeweiht worden war. Der erste Besuchstag endete mit einem gemeinsamen Abendessen. Am zweiten und letzten Tag gab es einen Austausch mit Bürgermeister Zenker sowie mit Andreas Weidmann, dem ehrenamtlichen Kulturattachée von Weinböhla und Organisator des Winzerstraßenfestes.

Die eineinhalbtägige Stippvisite diente dem Kennenlernen und gleichzeitig auch der Vorbereitung auf die Besuchsfahrt mit dem Gemeinderat der Hardtgemeinde im Juni. Wegen Corona lag der persönliche Kontakt drei Jahre auf Eis – und soll jetzt wieder richtig Fahrt aufnehmen. zg