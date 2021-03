Oftersheim. Neben moderatem Spazierengehen ist auch Nordic Walking eine optimale Möglichkeit der Bewegung während des Fastens. Doch ungeübte Sportler können im Bereich der Arme einige Fehler machen, weiß TSV-Übungsleiterin Elisabeth Groß. „Es geht nicht darum, die Stöcke durch den Wald zu tragen“, macht sie deutlich. Vielmehr komme es darauf an, dass durch das Öffnen und Schließen der Hand die Muskelpumpe funktioniert. „Halten Sie sich nicht krampfhaft an den Stöcken fest.“

Und so geht’s richtig: Parallel zum linken Bein geht der rechte Arm nach vorne (und umgekehrt). Den jeweils anderen Arm nach hinten führen und strecken, dabei die Finger spreizen. „Hier merkt man, wie wichtig gute Stöcke, die richtige Höhe und individuell angepasste Schlaufen sind“, sagt Elisabeth Groß. Ist der Arm mit dem Stock ganz hinten, die Hand kurz öffnen. Hilfreich kann es am Anfang auch sein, beide Arme beidseitig nach hinten zu bewegen. Dabei gilt wie bei so vielen Dingen im Leben: Übung macht den Meister.

Einen weiteren Tipp hat die zertifizierte Fastenkursleiterin für die Entspannung: Immer freitags gibt es im Internet unter http://tsv.digital/live einen Live-Stream, bei dem Elisabeth Groß Übungen vormacht. Auch in dieser Woche ist sie von 18 bis 19 Uhr „auf Sendung“ und lädt Mitglieder des TSV und Nicht-Mitglieder zum Mitmachen ein. Einfach mal vorbeischauen.

Dann neigt sich die Fastenwoche auch langsam dem Ende zu, am Samstag und Sonntag sind die Aufbautage dran. Da dürfen Sie wieder vorsichtig feste Lebensmittel wie beispielsweise reife Äpfel essen. Was Sie dafür einkaufen müssen, erfahren Sie morgen. az