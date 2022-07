Straße wird gesperrt

Oftersheim. Achtung: In der Beethovenstraße wurde dieser Tage ein sogenannter Straßeneinbruch festgestellt, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Ab diesen Montag, 18. Juli, wird die Beethovenstraße ab der Richard-Wagner-Straße bis zur Beethovenstraße/Richthofenstraße voraussichtlich bis Freitag, 22. Juli, komplett gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Umleitung für den davon betroffenen Pkw-Verkehr in Richtung Südtangente ist über die Ernst-Barlach-Straße/Richthofenstraße/ Bunsenstraße jedoch weiterhin möglich.

Während der Vollsperrung müssen jedoch die Buslinien umgeleitet werden. Die Haltestelle „ Oftersheim Bahnhof“ (Gemarkung Oftersheim) wird während der Vollsperrung ersatzlos gestrichen. Ebenso die Haltestellen „Markgrafenstraße und Helmholtzstraße“ (Schwetzinger Gemarkung). Die Haltestelle „Lessingstraße“ wird vor den Kreisel vorverlegt. Die Haltestelle wird für beide Richtungen angefahren.

Mehr zum Thema Mannheimer Straße Entfall der Haltestelle in Oftersheim Mehr erfahren Laut Bauamt Gesperrt und ausgebessert Mehr erfahren

Die Buslinien fahren dann um den Kreisel und wieder auf die B291 entweder in Richtung Oftersheim „Rathaus“ oder in Richtung Schwetzingen über die Zähringer Straße zum Bahnhof in Schwetzingen.

Die Gemeinde Oftersheim bittet die Fahrgäste um Beachtung der notwendig gewordenen verkehrstechnischen Änderungen. zg